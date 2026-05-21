Cancelado el concierto de Taburete en Simancas (Valladolid) previsto para el 18 de julio

Cartel de la cancelación del concierto de Taburete en Simancas (Valladolid). - PASIÓN EVENTOS

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Pasión Eventos Management ha informado de que el concierto de Taburete en Simancas (Valladolid), previsto para el 18 julio en las Instalaciones Deportivas 'Los Pinos', se ha cancelado por una "situación imprevista que afecta directamente al desarrollo y la viabilidad del evento".

En una publicación en su perfil de la red social 'X', la promotora ha precisado que se ha visto obligada a tomar esta decisión por "responsabilidad" y ha lamentado las "molestias ocasionadas", especialmente a las personas que ya habían comprado su entrada.

Así, han asegurado que en los próximos días se pondrán en contacto "directamente" con los compradores para informarles del procedimiento a seguir tras la cancelación.

Pasión Eventos, que había organizado este concierto por su 20 aniversario, ha afirmado que seguirá "trabajando con la misma ilusión y compromiso" para "ofrecer eventos de calidad" y "cuidar la experiencia del público", que es su "prioridad".