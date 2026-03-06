La candidata de Cs en Valladolid propone videoconsultas públicas, psicólogos en AP rural y diagnóstico itinerante. - CS

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha denunciado la situación de la sanidad en el medio rural y ha presentado las propuestas de la formación para garantizar una atención sanitaria digna en todo el territorio, entre ellas videoconsultas públicas, psicólogos en Atención Primaria rural y equipos de diagnóstico itinerante

Trápaga, en un encuentro con los medios de comunicación frente a la Consejería de Sanidad, ha criticado que "Castilla y León lleva cuarenta años escuchando promesas sobre la sanidad rural mientras la realidad sigue siendo muy distinta", y ha advertido de que todavía existen municipios donde acceder a determinados servicios sanitarios resulta extremadamente complicado. "Hoy, en 2026, hay pueblos donde si te da un infarto rezas para que lleguen a tiempo, donde no hay farmacia y donde ver a un psicólogo es prácticamente un lujo reservado a las ciudades", ha señalado.

La candidata liberal ha denunciado que mientras el sistema sanitario privado avanza en innovación y accesibilidad, la sanidad pública sigue sin aprovechar plenamente las herramientas tecnológicas disponibles. "La sanidad privada ya tiene videoconsultas en el móvil y la pública aún no. Esto no es mala suerte: es el resultado de cuatro décadas de conformismo", ha afirmado.

Ante esta situación, Ciudadanos propone un plan específico para reforzar la atención sanitaria en el medio rural. Entre las medidas destacan el aumento de plantilla de médicos y enfermeros, junto con mejores condiciones laborales para favorecer que los profesionales sanitarios se establezcan en las zonas rurales.

El plan también contempla la implantación de videoconsultas públicas para reducir desplazamientos y mejorar el acceso a la atención sanitaria, así como equipos sanitarios de diagnóstico itinerantes que puedan desplazarse por los municipios. Además, Ciudadanos plantea reforzar el papel de las farmacias rurales como puntos de salud, que puedan servir de apoyo a las videoconsultas y facilitar el seguimiento de los pacientes.

Asimismo, la formación propone incorporar psicólogos en la Atención Primaria rural y recuperar el teléfono gratuito 900 de triaje sanitario, con el objetivo de orientar a los pacientes y evitar desplazamientos innecesarios a urgencias.

"Hoy, en plena era digital, las distancias ya no se miden en kilómetros, se miden en tiempo", ha subrayado Trápaga, quien ha defendido que estas medidas permitirían garantizar que la atención sanitaria "no dependa del lugar donde vivas".

La candidata ha concluido señalando que Castilla y León necesita un cambio político que impulse soluciones concretas para los problemas de la Comunidad. "Si queremos que las cosas cambien, hay que hacer algo distinto. El 15 de marzo, 18.000 votos valientes pueden conseguir un procurador que cambie las cosas", ha sentenciado.