Cantalejo (Segovia) celebrará el Campeonato Regional de Taekwondo con más de 500 participantes

El organizador del campeonato, Juan Alberto Gómez; el diputado de Deportes, Óscar Moral, y la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad segoviana de Cantalejo acogerá este sábado, 24 de enero, el Campeonato de Taekwondo de Castilla y León en las modalidades de Combate y Poomsae, una cita que reunirá en la localidad segoviana a más de medio millar de personas entre deportistas, equipos técnicos y familiares, según han informado los organizadores.

El campeonato, se celebrará en el polideportivo Las Adoberas desde las 9.00 horas hasta cerca de las 14.00 horas, e incluye pruebas de Combate para las categorías Cadete y Junior y de Poomsae para Cadete, Junior y Absoluta. Se trata de la competición más importante a nivel regional en estas modalidades para las categorías Cadete y Junior.

La cita ha sido organizada un año más por el club Jansu Gym de Cantalejo, con el apoyo de la Diputación de Segovia, y sirve como inicio del programa de eventos y actividades con el que el club celebrará sus treinta años de trayectoria.

El campeonato lo han presentado el diputado de Deportes, Óscar Moral; el organizador y propietario del gimnasio Jansu Gym, Juan Alberto Gómez, y la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro. Durante el acto, los tres han destacado el impacto deportivo y social que tiene este tipo de eventos para la localidad.

La alcaldesa ha subrayado que cada campeonato de taekwondo que acoge Cantalejo "significa mucho para la localidad y para los servicios con los que cuenta el municipio", además de desempeñar un papel relevante para la juventud, al servir como deporte de referencia.

En total, la competición congrega a 250 deportistas procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma. Según ha explicado Juan Alberto Gómez, los participantes compiten "para subir al podio y lograr el acceso al Campeonato de España formando parte de la selección autonómica".

Con la celebración de este campeonato, Cantalejo se consolida como referente del taekwondo provincial y regional, en una cita que combina deporte de alto nivel y proyección para el municipio y la provincia.