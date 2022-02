La cantante María Toledo ofrecerá un concierto el 23 de abril en el Liceo de Salamanca

SALAMANCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá el 23 de abril un concierto de María Toledo, "icono del flamenco actual y la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano".

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Salamanca sobre una propuesta incorporada al programa de actos de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, para la que las entradas, a la venta desde el 9 de febrero, tienen un precio de 10, 12 y 15 euros, en la taquilla del Teatro Liceo y en www.ciudaddecultura.org.

"En la intimidad de mi habitación, cuando me quedaba a solas con mi piano y acababa de estudiar lo que me habían mandado en el conservatorio -estudios de Chopin, preludios y fugas de Bach- me preguntaba: ¿Qué pasaría si tocase acordes flamencos, acompañándome a mí misma? Recuerdo que ahí empezó todo. Ese día, sin darme cuenta, estaba iniciando mi propio camino", ha explicado la artista a través de la documentación aportada por el consistorio salmantino.

Así, ha señalado que siendo una niña comenzó a buscar la música que le ayudaba a llenar su "alma" y, al mismo tiempo, tenía claro que necesitaba su sello personal. "Para ello, indagué en todos los sonidos que se cruzaron conmigo a lo largo de mi vida, sin prejuicios, solo con la intención de disfrutar. Amo profundamente el flamenco y, con mi voz rasgada y el piano, mi fiel compañero, quería llegar a una mezcla donde encajasen perfectamente los diseños melódicos y las estructuras rítmicas del flamenco", ha añadido la artista.

Con seis discos publicados y cinco nominaciones a los premios Latin Grammy, María Toledo acercará al Teatro Liceo de Salamanca su espectáculo "más flamenco", 'Encuentro', en el que interpreta bulerías, soleás, tangos o alegrías, entre otros palos del flamenco.