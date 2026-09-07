Caramanzana inicia su nuevo mandato en la Cámara de Valladolid con la vista puesta en el "humanismo" y la IA

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, Víctor Caramanzana (izquierda), junto a las autoridades presentes en el acto institucional de apertura de su nuevo mandato. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha abierto oficialmente su nuevo mandato al frente de la Institución con la celebración de un acto institucional en el que ha apuntado hacia dos "herramientas" que considera fundamentales para las empresas ante el futuro próximo como serían un "cambio hacia el humanismo" y la "aceleración" del uso de la Inteligencia Artificial.

El representante cameral ha estado acompañado en este acto por numerosos representantes políticos y empresariales de la ciudad y de la comunidad, encabezados por el alcalde, Jesús Julio Carnero, que ha clausurado el acto; además del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino; el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y el vicepresidente de la Diputación de Valladolid David Esteban.

Caramanzana ha explicado que en estos últimos tiempos la Cámara ha realizado una encuesta entre los miembros para marcar las directrices "estratégicas" del mandato, además de un estudio sobre "qué es lo que está pasando en el mundo" y cómo afecta ésto a Valladolid.

En su intervención, el presidente ha explicado lo que una ciudad "mediana" como Valladolid puede hacer para "aunar" lo que ya se lleva a cabo para fluir "más deprisa" y "qué herramientas nos piden que pongamos en marcha para que esto pase", que son fundamentalmente dos tales como lo que ha denominado "el cambio de la industria 4.0 a la 5.0". Para ello, considera que se debe "dar un salto al humanismo", un cambio de "paradigma".

En cuanto al otro aspecto fundamental, se ha referido a la Inteligencia Artificial pero "no como una formación, con cursos, o sensibilizaciones o folletos", sino con un departamento de "aceleración" de la IA "empresa por empresa, comercio por comercio para transformar".

"No queremos que Valladolid sea el sitio donde más se habla de inteligencia artificial, sino que Valladolid sea donde las empresas han adoptado la inteligencia artificial", ha enfatizado.

Caramanzana ha sumado también como uno de los puntos importantes de su nuevo mandato la celebración en la ciudad de la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, del 3 al 7 de octubre, con representación de 43 países.

Por otro lado, el presidente cameral ha agradecido la colaboración de las instituciones presentes en el acto, porque ve necesario "unir administraciones, universidades y empresas para que de una forma rápida se pueda hacer el desarrollo que queremos de Valladolid".

Caramanzana ha aseverado que Valladolid no puede ser "un alfoz de Madrid", sino un "nodo" y ser "cooperativos", para avanzar "muy rápido".

Por su parte, Jesús Julio Carnero ha incidido en que el equipo de Gobierno tiene "muy claro" que debe cuidar lo que tiene Valladolid y apoyar tanto los grandes proyectos industriales como a las pequeñas empresas, porque ha defendido "la labor fundamental que llevan a cabo, por ese amor a la tierra y esa capacidad de decisión que tienen los mismos a la hora de acometer proyectos junto con los trabajadores".

Entre los proyectos empresariales ha señalado que hay "planes industriales que hacen que el futuro inmediato sea alentador" como en Renault, Iveco o Horse. En segundo lugar están los nuevos proyectos, como la "Vodafone Plant", la ampliación de las dependencias de Price Waterhouse Cooper's o el "revulsivo en la historia industrial de esta ciudad" como prevé que sea la instalación de Gotion.

Además, ha recordado los planes de implantación de un 'Hub' Logístico y Agroalimentario, en el que también se trabaja "de la mano" con la Cámara de Comercio.