Carbayo ofrece la colaboración del Ayuntamiento a la "factoría del talento" que es el Centro de Láseres Pulsados

Visita del alcalde al Centro de Láseres Pulsados. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha mostrado la colaboración del Ayuntamiento para trabajar "de la mano" con el Centro de Láseres Pulsados (CLPU) durante la visita realizada este lunes a las instalaciones del centro ubicado en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca en Villamayor de Armuña.

Carbayo ha destacado el potencial del centro, "una auténtica factoría de talento con un grupo humano altamente especializado que mantiene la instalación al máximo nivel y que impulsa investigación, innovación y colaboración con empresas, trasladando aplicaciones a campos como nuevos materiales, biomedicina, defensa o ingeniería".

El primer edil ha visitado las instalaciones junto a su director, Giancarlo Gatti; el vicerrector de Investigación de la USAL, José Miguel Mateos Roco; y el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo.

Carbayo ha conocido de primera mano el trabajo que se desarrolla en el CLPU y con más detalle el de su láser de petavatio VEGA, que se encuentra entre los "más potentes de todo el mundo", tal y como detalla el Consistorio en un comunicado.

"Este centro y los otros con los que contamos en Salamanca conforman un músculo investigador y científico del que tenemos que hablar y al que tenemos que apoyar. Los hombres y mujeres que trabajan en ellos son uno de los motores de esta nueva Salamanca que apuesta por la ciencia, la investigación y la tecnología", ha señalado Carbayo.

El alcalde, además de mostrar su intención de colaborar con el centro desde el Ayuntamiento, también ha puesto a disposición del CLPU los centros municipales tecnológicos "para reforzar ese espíritu de colaboración en el que se basa la estrategia Salamanca Tech".