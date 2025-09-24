La cárcel de Burgos celebra La Merced y apuesta por la formación, la cultura y la reinserción

Día de La Merced en la cárcel de Burgos. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN BURGOS

BURGOS 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario de Burgos ha celebrado este martes la festividad de su patrona, Nuestra Señora de la Merced, con un acto institucional en el Real Monasterio de San Agustín en el que se ha puesto en valor la apuesta por la formación, la cultura y la reinserción de las personas.

La directora del centro, Beatriz Sahagún, ha destacado que Burgos es uno de los espacios "donde mejor se trabaja la formación y la cultura" y ha animado a la plantilla "a seguir trabajando con convicción". "Nuestra labor marca una diferencia real en la vida de las personas, brindándoles la posibilidad de reconstruir sus vidas y reintegrarse en la sociedad".

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha agradecido "el trabajo diario de los 246 empleados del centro penitenciario", a quienes ha definido como "el pilar sobre el que se sustenta este sistema".

También ha elogiado la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la colaboración de entidades sociales y administraciones en un "sistema penitenciario modélico" que enriquece la vida de los usuarios con diversas actividades.

Además, Sahagún ha repasado algunas de las iniciativas del último año, como la continuidad de los cursos de formación para guías caninos o el taller marketspace, que acerca parte de la Estación de la Ciencia a los internos.

Asimismo, ha agradecido el papel de asociaciones y entidades que desarrollan programas formativos, culturales y ocupacionales en la prisión.

MEDALLA DE BRONCE

Durante el acto institucional se ha hecho entrega de la Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario a un empleado público, mientras que Cáritas y el profesorado del Centro de Educación de Personas Adultas Victoriano Crémer recibieron la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario.

Además, se concedieron seis menciones honoríficas a la trayectoria profesional, otras cinco a trabajadores con 25 años de servicio y se distinguió a 17 funcionarios con más de 40 años en activo.

Antes de la entrega de condecoraciones, se ha proyectado un vídeo con testimonios de internos en los que relataban lo que supone para ellos participar en el día a día del centro penitenciario.