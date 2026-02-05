Carlos García, pregonero de la Semana Santa de León 2026 por su trayectoria de "engrandecimiento" de la celebración

Carlos García Rioja, pregonero de la Semana Santa de León 2026, en el acto de entrega del nombramiento, en el Museo Diocesano y de la Semana Santa de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Mayor de la Semana Santa de León ha celebrado este jueves el acto de entrega del nombramiento de pregonero 2026 a Carlos García Rioja, en reconocimiento una trayectoria "repleta de amor, dedicación y trabajo" por y para el "engrandecimiento de una semana de diez días" que es "su pura pasión por todos los porros de su piel".

El acto ha contado con la participación de Daniela, hija de Carlos García, que ha señalado que de entre todas las formas de querer, la "más especial" para ella es aquella en la que la emoción es "tan intensa" que al ver una imagen recorrer las calles "la emoción se transforma en lágrimas".

Por su parte, Carlos García ha manifestado su agradecimiento por el nombramiento, que es "un grandísimo honor y una grandísima responsabilidad". "Estoy eternamente agradecido", ha recalcado y ha añadido que se ha sentido "verdaderamente abrumado" por el cariño recibido desde que se hizo público su nombramiento como pregonero.

Además, ha expresado que preparará el pregón tras más de 30 años viviendo intensamente la Semana Santa de León, de la que, según ha confesado, se enamoró. "Quiero que sea el pregón de todos y un espejo en el que ver papones de todo tipo", ha agregado. "Aquel niño que soñaba con ser papón, casi sin pretenderlo, va a ser pregonero", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado durante el acto que Carlos García Rioja será el encargado de abrir con sus palabras una etapa "fundamental" en la vida de miles de leoneses que todo el año "viven la Pasión y rigen su vida por los valores que esta etapa representa".

UNA PERSONA "IDÓNEA"

Además, se ha referido a sus facetas como escritor, divulgador y articulista, además de poner en valor que es hermano de cuatro penitenciales leonesas (Jesús, Angustias, Minerva y Redención), fundador de la Asociación Horqueta, conferenciante, fotógrafo, cartelista, pregonero y articulista. "Carlos es una persona idónea para difundir, promocionar, explicar y vivir la Semana Santa, para hacer cómplices a los hermanos y para atraer a los visitantes a una Pasión que es diferente a otras", ha subrayado.

Al mismo tiempo, Diez ha destacado que la Semana Santa leonesa avanza cada día "con más peso y más importancia" en el contexto internacional por el valor artístico de sus tallas, la belleza de sus pasos, la antigüedad de sus tradiciones, la fuerza de su legado y la unión de las cofradías. "Una Semana Santa que se vive cada día y que crece cada año con nuevos actos, nuevas acciones y propuestas que confirman que las cofradías y hermandades son algo más que penitenciales y se convierten en ejes de vida, solidaridad y humanidad", ha añadido.

HERENCIA PARA LAS GENERACIONES FUTURAS

En este contexto, ha agradecido la labor de desarrollo, difusión y cuidado de las cofradías y hermandades, así como su trabajo por el legado y por la herencia que quedará para las generaciones futuras. "Gracias por aunar esfuerzos, por colaborar estrechamente dando fortaleza a nuestras penitenciales y, con ellas, a toda la sociedad leonesa", ha concluido.

El delegado episcopal Jesús Miguel Martín Mortero ha transmitido el saludo del obispo de León, Luis Ángel de las Heras, que no ha podido acudir al evento y ha deseado que la Semana Santa sea este año vivida y celebrada con la mayor "dignidad y excelencia".

Por último, la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, Diana Belén García Fernández, ha avanzado que el pregón tendrá lugar el próximo día 21 de marzo en el Auditorio Ciudad de León y ha tenido palabras en reconocimiento del trabajo y la trayectoria de Carlos García Rioja.