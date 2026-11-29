Archivo - El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez, durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio, a 19 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

SORIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha apelado a la movilización en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, y ha pedido a la ciudadanía que defienda los "derechos colectivos".

Martínez ha hecho esta petición al acudir a votar en un colegio electoral de Soria, donde ha afirmado sentir los "nervios típicos" de una jornada electoral que se desarrolla tras una "campaña muy intensa" por parte de su formación.

En este contexto, ha reivindicado el derecho al voto y ha subrayado que Castilla y León se "juega mucho" en estos comicios, de manera que ha pedido participación. "Hoy toca pedir movilización, toca pedir que la ciudadanía defienda esos intereses y derechos colectivos recogidos en la Constitución para que el despliegue de los mismos pueda llegar, ojalá, a todos los rincones del territorio y se puedan corregir las desigualdades", ha defendido.