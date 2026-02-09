Carlos Martínez apuesta por una Formación Profesional "alineada" con el mercado laboral de cada zona

SEGOVIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha trasladado en la localidad segoviana de Cuéllar la apuesta socialista para garantizar una Formación Profesional "alineada con el mercado laboral en caza zona frente al modelo de concentración de Mañueco".

Martínez ha realizado esta propuesta tras reunirse con patronal, sindicatos y empresarios del municipio en el que ha puesto de manifiesto "la necesidad de una ordenación a escala comarcal que garantice los derechos de ciudadanía, el personal y las infraestructuras básicas que necesitan las empresas instaladas en las comarcas de Castilla y León para competir en mundo global y también para atraer nuevas empresas".

En declaraciones recogidas en un comunicado, Martínez ha incidido en que el modelo de organización a escala comarcal que defiende en PSCyL es "totalmente distinto al del gobierno de Mañueco" que, a su juicio, está basado en la "concentración de la población en torno a las grandes capitales de provincia, abandonando a su suerte a todas y cada una de las comarcas en materia de servicios públicos y también desde el punto de vista económico empresarial".

En esta línea, ha reiterado que las comarcas necesitan "del arrope de una administración autonómica que pueda entender el territorio como una pieza clave en la que generar oportunidades" para criticar "los ritmos de Mañueco".

"Los ritmos de Mañueco no nos sirven", ha señalado tras denunciar que la comarca de Cuéllar ha esperado "18 años para ver empezar a construir un centro de salud" y acusar al PP de "18 años de pérdida de oportunidades, de pérdida de población, de pérdida de capital humano".

"La ausencia de cobertura de derechos de ciudadanía en materia de sanidad, educación, servicios públicos y transporte logístico, unido a la falta de alineación del mercado laboral con la Formación Profesional marcan la gestión con la que el PP ha hecho de la despoblación el mal permanente de Castilla y León", ha denunciado Martínez, para acusar a Mañueco de no haber aprovechado "en sus siete años de gobierno ni un solo euro procedente de Europa para la transformación y modernización social y económica que necesita Castilla y León".