Carlos Martínez encabeza la lista del PSOE de Soria

SORIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actual secretagiro general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, encabeza la lista de su partido por Soria según ha aprobado, por unanimidad, la Comisión Ejecutiva Provincial.

A Carlos Martínez le acompañan, como número dos, la diputada provincial Esther Pérez Pérez. El siguien en la lista es el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo Mínguez, la concejala del Consistorio soriano Ana Alegre Martínez y el edil de El Burgo de Osma José Peñalba.

La lista ha sido remitida a la Comisión Ejecutiva Autonómica. El Comité Autonómico del Partido Socialista dará luz verde este viernes, 19 de diciembre, a las listas electorales por cada una de las nueve circunscripciones que dictaminará un día antes, el jueves 18, la Comisión Autonómica de Listas tras escuchar las propuestas realizadas en las 304 agrupaciones.