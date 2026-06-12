Carlos Martínez pide que no haya "condenas anticipadas" a Zapatero: "Hay que ser respetuoso con los procesos judiciales"

ZAMORA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido que no haya condenas anticipadas para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de tasar los investigadores en más de un millón de euros las joyas encontradas en su despacho.

Martínez se ha expresado así durante un Consejo de Alcaldes celebrado por el PSOE de Zamora en el que se ha rendido homenaje a los regidores municipales como más años de servicio público.

En este contexto, el líder de los socialistas de Castilla y León ha pedido ser respetuoso con los procesos judiciales y que no haya condenas anticipadas.