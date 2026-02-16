Martínez promete ante el Tercer Sector impulsar una DG de Economía Social

Carlos Martínez promete ante el Tercer Sector impulsar una Dirección General de Economía Social. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha reunido este lunes en Salamanca con empresas del Tercer Sector al que ha anunciado su propósito de poner en marcha una "estrategia de apoyo y de impulso a la economía social", especialmente en los territorios rurales, "para poder generar oportunidades de empleo que fijen población en esos territorios".

Martínez ha lamentado al respecto que "uno de cada cuatro" castellanos y leoneses esté "en riesgo de exclusión social" por "falta de políticas públicas" que no permiten "tener un empleo digno y que ese empleo digno le permita desarrollar un proyecto de vida en las condiciones mínimamente dignas".

La realidad de Castilla y León ofrece "dos datos absolutamente demoledores", ha añadido el líder socialista, en referencia en primer lugar a que "en 95.000 kilómetros cuadrados resisten todavía 2.470.000 personas, pero 1.200.000 de los castellanos y leoneses que han nacido aquí desde el año 1983 están desarrollando su proyecto vital fuera de los límites de la comunidad autónoma".

Según ha apuntado Martínez, de esa cifra están "200.000 personas en el extranjero y un millón de personas en el resto de las comunidades limítrofes, fundamentalmente en Madrid". Por tanto, ha indicado, "uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que desarrollar su proyecto vital por falta de oportunidades fuera de Castilla y León".

El segundo dato ofrecido por Martínez es que "de esos 2.400.000 que todavía residen en Castilla y León, según el informe AROPE, que es el que mide la exclusión social, el 24,1 por ciento está en riesgo de exclusión social". Este baremo significa que "uno de cada cuatro" de los castellanos y leoneses "está en riesgo de exclusión social".

Además, este informe, como ha indicado Martínez, asegura que "los territorios rurales" son los que acogen "a las personas más vulnerables de la sociedad, aquellas que tienen mayores dificultades de inserción laboral". Por tanto, según ha subrayado Martínez, para "la generación de empleo" una de las "estrategias absolutamente fundamentales que generen oportunidades en los territorios rurales" es la economía social y es ahí, ha puntualizado, donde es preciso "agradecer la participación y el trabajo que desarrollan todas estas cooperativas y asociaciones que llegan hasta donde no llegan las administraciones y que generan oportunidades reales de vida".

Por esta razón, los socialistas, "recogiendo el guante lanzado por estos colectivos, se han propuesto desarrollar una estrategia de apoyo y de impulso a la economía social, especialmente en los territorios rurales para poder generar oportunidades de empleo que fijen población en esos territorios". Mediante una Dirección General específica de Economía Social", la intención de los socialistas e "arrancar de la mano de estos colectivos una estrategia de impulso de apoyo a esta línea de la economía que es absolutamente básica y fundamental para el progreso, el desarrollo y para que no se queden atrás", ha concluido Martínez.

