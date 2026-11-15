Carlos Martínez reivindica la solidaridad y el futuro de Soria al recibir el premio 'Soriano del año'

Carlos Martínez (PSOE) reivindica la solidaridad y el futuro de Soria al recibir el premio 'Soriano del año' - PSOE CYL

SORIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, ha reivindicado la solidaridad y el futuro de esta ciudad al recibir este domingo, 15 de noviembre, el premio 'Soriano del Año' otorgado por la Casa de Soria en Madrid.

Martínez ha agradecido la concesión de este galardón con un discurso en el que ha puesto en valor el papel fundamental de las casas regionales "como espacios necesarios de diálogo, de convivencia, de encuentro y de solidaridad para quienes tuvieron que emigrar en busca de oportunidades".

"Que sepamos entender que Soria, que ha sido una tierra de emigrantes, hoy tiene que ser también una tierra de acogida", ha reclamado, asimismo, para expresar el deseo de que el premio se convierta "en premio colectivo en torno a las mujeres, hoy demasiado ausentes, pero fundamentalmente en torno a toda la sociedad soriana que está empujando y reivindicando un futuro de esperanza".

En su discurso de agradecimiento, el líder socialista ha recordado, además, la dureza de la pandemia de la COVID-19 y el año 2020, "especialmente doloroso en lo personal" por el fallecimiento de su padre y que golpeó con fuerza a toda la población.

En este contexto, ha ensalzado el papel de la ciencia y el conocimiento, que permitieron hallar una vacuna para superar la crisis sanitaria, aunque ha lamentado: "No nos hizo descubrir y vacunarnos contra el olvido, el olvido de una tierra que tiene que generar esperanza".