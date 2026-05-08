Carmen Calvo advierte de que para llegar a la "concordia" tiene que haber antes "verdad, justicia y dignidad"

1085340.1.260.149.20260508133608 La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha advertido de que para llegar a la "concordia" tiene que haber antes "verdad, justicia y dignidad" y quien esté buscando a un familiar asesinado "en una cuneta" o una fosa "no va a tener concordia hasta que lo encuentre".

Calvo, quien ha participado en un acto en homenaje a las víctimas del exilio español organizado por UGT en la Universidad de Valladolid, se ha referido así a las leyes de concordia que impulsa Vox con el PP en varias comunidades.

"Es que la concordia tiene algo antes de la concordia, que es la justicia, y antes de la justicia tiene que estar la verdad, averiguar qué ocurrió, administrar justicia y después ya está la concordia", ha señalado la exvicepresidenta del Gobierno. Pero sin verdad y sin justicia no puede haber concordia. "Alguien que está buscando a su abuela o a su abuelo asesinados en una cuneta, en una fosa, no va a tener concordia hasta que lo encuentre", ha aseverado.

En este sentido, Calvo ha incidido en que es la "obligación legal" de un Estado de Derecho como España buscar esa verdad y dignidad y tiene una Ley de Memoria Democrática que cumplir y un trabajo de "reparación y dignidad".

Además, ha incidido en que hay obligaciones constitucionales y se ha referido al Derecho Internacional Humanitario para recordad que "una democracia no puede tener desaparecidos" y ha reiterado que es una obligación legal, además de "ética".

"Así que antes está la verdad, la justicia y la dignidad y luego pueden venir los sentimientos", ha insistido la presidenta del Consejo de Estado, quien cree que hablar de concordia a quien esté buscando aún a sus familiares "seguramente no es respetarlo mucho".