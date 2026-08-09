El 'Carné 60 CyL' alcanza los 886 establecimientos adheridos y suma casi 370.000 socios en su primer año

VALLADOLID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Carné 60 CyL', impulsado por la Junta de Castilla y León para fomentar el envejecimiento activo y ampliar las ventajas de los miembros del 'Club de los 60', ha alcanzado los 886 establecimientos adheridos, casi el doble que cuando se presentó esta iniciativa hace un año, y cuenta con 369.212 socios.

Según ha señalado la Junta en un comunicado por Europa Press, recientemente se han sumado también 152 agencias acreditadas para gestionar los viajes del 'Club de los 60', lo que supone un incremento de las opciones y alternativas disponibles para sus socios.

En cuanto al tipo de establecimientos adheridos a esta iniciativa, que otorga ventajas tanto a los portadores del carné como a los comercios y empresas, se incluyen restaurantes, centros deportivos y de ocio, actividades culturales o tiendas que prestan servicios diversos.

Algunas de las ventajas incorporadas para los mayores son, por ejemplo, el acceso gratuito a más museos, entre ellos los cuatro autonómicos --Museo de la Evolución Humana, de Arte Contemporáneo, Etnográfico y de la Siderurgia y la Metalurgia--, o la rebaja de la edad de 65 a 60 años para obtener descuentos.

También se ha promovido la colaboración con los gimnasios y los centros relacionados con la salud o la estética de la Comunidad para que ofrezcan tanto actividades adaptadas a las necesidades de los mayores como para que ajusten los precios.

De este modo, la Junta ha aseverado que se fomenta el comercio de proximidad, así como la creación de empleo y la fijación de población, sobre todo en el medio rural, para afrontar el reto demográfico a la vez que se estimula la economía local.

Este carné puede solicitarse a través de la página web específica, así como en las gerencias territoriales de Servicios Sociales y en la oficina central del 'Club de los 60'. Los dos únicos requisitos son haber cumplido 60 años y estar empadronado en un municipio de Castilla y León.

DISTINTAS MEDIDAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Además de las actividades y servicios a los que pueden acceder los mayores de 60 años a través del nuevo 'Carné 60 CyL', la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, promueve el envejecimiento activo en más frentes.

Uno de ellos es el apoyo al asociacionismo a través de la subvención a la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas, que cuenta con 1.900 asociaciones, para que puedan llevar a cabo sus actividades, lleguen a todas las personas que residen en el medio rural e impulsen sus locales como puntos de encuentro de todos los mayores de cada municipio.

Por otra parte, el Programa Interuniversitario de la Experiencia cuenta ya con 6.622 matriculados en las 42 sedes adscritas a las ocho universidades de la Comunidad.