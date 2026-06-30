Carnero apela al "civismo" tras el fallecimiento de un menor en el Pisuerga porque el baño está prohibido

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apelado al "civismo y la conciencia ciudadana" tras la noticia "tan triste" del fallecimiento el pasado sábado de un menor en el río Pisuerga en la ciudad, pues ha recalcado que el baño está prohibido actualmente porque el agua "no es apta" pero las personas "se saltan a la torera la prohibición".

En declaraciones a los medios de comunicación sobre una reclamación al respecto de la seguridad en el río Pisuerga por parte de la Federación de Salvamento y Socorrismo, Carnero se ha mostrado abierto a tomar más medidas que las que actualmente están aplicadas si tienen que hacerlo.

Pero ha querido dejar claro el mensaje a "ciudadanos, vecinos y visitantes" de que "no pueden bañarse" en la playa de Las Moreras porque el baño está prohibido. "Se están saltando a la torera una prohibición", ha apostillado.

En segundo lugar ha recordado que los ríos "son peligrosos" y considera que eso no se puede "tomar a la ligera por mucho calor que haga".

En resumen, ha querido "apelar al civismo y la conciencia ciudadana" para que "no acontezca en una circunstancia tan penosa y tan triste como la que ha acontecido este fin de semana".