Carnero apela al diálogo y reprocha a Puente que no conceda el aplazamiento de la aportación a la SVAV

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reprochado al ministro de Transportes y exregidor de la ciudad, Óscar Puente, que no haya concedido un aplazamiento del pago de la aportación municipal a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), al tiempo que ha defendido como hoja de ruta el "diálogo, diálogo y diálogo" para garantizar los intereses de la ciudad.

En este marco, la SVAV tomó la decisión de impugnar ante los tribunales el decreto con el que el Ayuntamiento aprobó abonar 1,23 millones de los 11 comprometidos en 2024 y aplazar el resto. En este sentido, el Ministerio sostiene que este paso responde al compromiso de respetar lo fijado en el convenio de 2017 y su agenda de 2022, que contemplaban la aportación íntegra del Consistorio.

Carnero, por su parte, ha defendido que la decisión municipal está respaldada por el "silencio administrativo" y ha recalcado que el decreto no implica "eliminación" del pago, sino "un mero aplazamiento".

En este contexto, el alcalde ha recordado que Puente sí recibió prórrogas cuando era alcalde de Valladolid y ha subrayado que la SVAV dispone actualmente de unos 90 millones de euros en caja. "Se ha pretendido sustraer ese dinero a los vallisoletanos para otras actuaciones, cuando lo que procede es dar continuidad a los proyectos de integración ferroviaria", ha reprochado.

El regidor ha asegurado que el Ayuntamiento defenderá "con total tranquilidad" su posición ante la Justicia en caso de que prospere la impugnación y ha insistido en su disposición a mantener una actitud de entendimiento.

"Yo no temo nada, lo que sí temería es abandonar el mandato de los ciudadanos de avanzar hacia el soterramiento. Jugamos dentro de la SVAV defendiendo a Valladolid y lo hacemos desde el respeto más absoluto al convenio", ha aseverado.