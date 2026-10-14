Carnero apela al Plan Industrial de Renault en Valladolid pero cree que falta flexibilidad en la normativa de emisiones

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha considerado ante las declaraciones en las que el consejero delegado de Renault, François Provost, mostraba dudas sobre el futuro de los dos modelos que se deben producir en la planta del grupo en la ciudad en los próximos años, que el Plan Industrial firmado hasta 2030 marca "una hoja de ruta segura y estable", aunque afirma que coincide con el CEO en que "falta flexibilidad" en la normativa de emisiones de la Unión Europea.

Carnero ha sido preguntado por las declaraciones que Provost hizo a periodistas en el Salón del Automóvil de París en las cuales advertía de que las ayudas del Plan Auto+ del Gobierno de España a vehículos híbridos enchufables, incluidos los producidos por marcas chinas, puede afectar a la producción de modelos de Renault que se fabrican en Valladolid.

El regidor se ha centrado en el Plan Industrial firmado por Renault hasta 2030, que en su opinión marca una "hoja de ruta para todo lo que queda de la presente década", como "un instrumento de total y absoluta garantía".

Eso sí, afirma que sí que coincide con el CEO de Renault en "la falta de flexibilidad de la normativa de emisiones por parte de la Unión Europea", algo en lo que considera que sienten todos los europeos actualmente.

"Europa en ese sentido tiene que tomar cartas en el asunto y darse cuenta de que el mundo, aparte de tener europeos, tiene ciudadanos procedentes de otros continentes y tenemos que ser competitivos", ha advertido Carnero.

El regidor, en cualquier caso, se ha mostrado convencido del "profundo compromiso" de Renault con Valladolid, como ha "demostrado a lo largo de la historia", y ha considerado que "todas las decisiones que Renault tome de carácter estratégico van a tener en cuenta" el "matrimonio y sintonía que hay entre Renault y la ciudad de Valladolid".