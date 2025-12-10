Carnero aplaude la intervención en 'El Tomillo' entre reproches de asociaciones de vecinos que exigen "vigilancia"

Uno de los accesos al entorno de El Tomillo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha aplaudido la intervención en la nueva Reserva Biológica Urbana El Tomillo que ha permitido recuperar este "espacio natural" y convertirlo en un parque "vivo, útil y lleno de valor ecológico", pero que ha recibido los reproches de las asociaciones de vecinos de los barrios Belén, Santos Pilaria y Pilarica.

Carnero ha recordado que la inversión, de 482.285 euros, financiada en parte con fondos europeos, ha permitido convertir una zona "previamente degradada por el abandono y los escombros" en un entorno natural "diverso, diseñado para favorecer la presencia de fauna y flora autóctona y para ofrecer a la ciudadanía un nuevo espacio de disfrute y conexión con la naturaleza".

"El Tomillo es ya un ejemplo de cómo Valladolid avanza hacia una ciudad más sostenible, con más biodiversidad y con espacios que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos", ha añadido para destacar la importancia de la regeneración ambiental del espacio. "Aquí donde antes había deterioro y vertidos, hoy tenemos un parque vivo, útil y lleno de valor ecológico", ha apostillado.

El diseño del parque ha contado con la colaboración de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza de Valladolid (Acenva), así como con las asociaciones vecinales Belén, Pilarica y Santos Pilarica.

Precisamente, representantes de estas asociaciones han reprochado al Consistorio que en la actuación no se han tenido en cuenta todas sus propuestas. "Tuvimos varias reuniones, hablamos unas cosas y luego vemos que se han hecho otras", ha señalado Mari Caballero vinculada al Barrio Belén.

En este sentido, ha reclamado al Ayuntamiento que no se "abandone" el espacio y que se "vigile" para no convertirse en un lugar "de botellón y juergas". "Queremos un parque para disfrutar y desde que se ha abierto no he visto por aquí que vigile nadie", ha apuntado.

Argumentos que ha compartido también desde la Asociación Santos Pilarica, Alejandro González que valora la inversión y la recuperación de 'El Tomillo' "como punto de partida", pero que ahora debe "ir a más". "No nos están haciendo mucho caso a nuestras peticiones. Esto no puede quedar aquí y ya nada más", ha apuntado.

UN MOSAICO DE HÁBITATS

La reserva incluye un bosque de ribera, un bosque mediterráneo, macizos de arbustos y plantas aromáticas, una microreserva de mariposas y polinizadores, dos charcas de anfibios, bebederos de fauna y una amplia pradera naturalizada de más de 11.700 metros cuadrados.

Además, el espacio incorpora un 'aula verde' destinada a actividades de educación ambiental y una red de paseos de uso accesible. Se han plantado más de 350 nuevos árboles, unos 1.400 arbustos y más de 2.000 plantas aromáticas.

El alcalde ha destacado que este proyecto se ha ejecutado con criterios de sostenibilidad y mínimo impacto: "La valorización in situ de los escombros ha permitido reducir la huella de carbono y aprovechar los recursos existentes. Es una forma responsable de construir ciudad", ha finalizado.