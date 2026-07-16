Carnero confirma que el PP ya le sitúa como candidato a la Alcaldía en 2027 y espera su designación este sábado

1104685.1.260.149.20260716120510 El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha señalado este jueves a los medios que el Partido Popular ya le ha llamado para confirmarle como candidato a la reelección en las elecciones municipales de 2027 y así asistirá este sábado, 18 de julio, al acto de proclamación previsto en Santiago de Compostela (A Coruña).

Así lo ha confirmado Carnero, alcalde desde 2023, este jueves en declaraciones a los medios de comunicación ante el acto que presidirá este sábado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que servirá para presentar a los candidatos a las elecciones municipales de mayo de 2027.

"Si no fuera así yo no iría a viajar el próximo sábado a Santiago", ha apostillado Carnero al ser preguntado sobre si el PP ya le ha llamado para confirmarle como candidato en 2027.

"Lo primero que tengo ganas es ser candidato y eso creo que va a quedar evidenciado, porque todavía nos ha reunido el Comité Electoral Nacional, que es el competente para designar al candidato", ha explicado, y así espera que en las próximas horas el órgano del partido designe a los candidatos.

"Una vez que se produzca ese hecho, yo estaré encantado de hacerlo", ha recalcado y aunque ha dado por hecho que estará en el acto de Santiago en el que Feijóo presentará a los candidatos ha recordado que se deben "cumplimentar los trámites formales" para la designación por parte del Comité Electoral Nacional.

"Lo primero que tengo ganas es de ser candidato y lo que tengo más ganas es de ser alcalde de la ciudad de Valladolid, pero para eso tienen que intervenir unos terceros que son los ciudadanos de Valladolid, a los cuales yo en su momento les pediré la continuidad en la confianza para seguir avanzando en este proyecto", ha reflexionado el regidor.

Carnero ha defendido el trabajo del equipo que encabeza en el "desarrollo, bienestar y progreso" en una ciudad que ha considerado "emblemática, maravillosa y querida".