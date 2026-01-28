Carnero considera "legítima" la reivindicación del campo aunque teme un "trastorno importante" por la tractorada

Archivo - Carnero en una foto de archivo. - AYTO VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha considerado "legítima" la reivindicación de los agricultores y ganaderos vallisoletanos, que este jueves saldrán a las calles de la ciudad en una tractorada convocada por las OPA, si bien ha manifestado que si a esta movilización "se añaden" unas condiciones climatológicas desfavorables pueden provocar a los ciudadanos un "trastorno importante".

Por ello, en declaraciones recogidas por Europa Press, Carnero ha confiado en que las condiciones meteorológicas mejoren y los agricultores y ganaderos "puedan hacer su reivindicación facilitando también la convivencia entre todos y cada uno de nosotros".

En cualquier caso, el regidor ha advertido de que la presencia de los tractores provocará problemas de movilidad en la jornada de este jueves.