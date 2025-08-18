Carnero define como "aberración" las obras de Adif en el barrio de La Pilarica en Valladolid y reafirma el soterramiento

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado este lunes de "una aberración de tamaño inconmensurable" las obras que Adif está ejecutando sobre el río Esgueva para la construcción de una tercera vía ferroviaria, al considerar que suponen "un perjuicio" para los vecinos del barrio vallisoletano La Pilarica y un ejemplo de lo que ocurre cuando se opta por la integración en lugar del soterramiento.

Estas declaraciones se producen después de que la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril y la Asociación de Vecinos de La Pilarica hayan criticado que los trabajos constituyen un "grave atentado medioambiental y patrimonial, además de incrementar la inseguridad en los túneles y ahondar en la división entre barrios".

Carnero ha defendido que el Ayuntamiento permanece en el marco del convenio de integración ferroviaria, pero ha reiterado que su objetivo es "transitar hacia el soterramiento" como solución definitiva y "defender los intereses de los vallisoletanos". "El soterramiento no es un capricho ni de este alcalde ni de este equipo de Gobierno, es una necesidad de los vecinos de Valladolid", ha remarcado.

En este sentido, el regidor ha asegurado que el Consistorio asumirá las actuaciones que sean compatibles con dicho convenio y revisará aquellas que no lo sean, mientras ha reclamado diálogo entre todas las administraciones.