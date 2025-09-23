Carnero define como "inaudita" la moción presentada por el PSOE y recalca que "no hay alcalde B"

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado de "inaudita" la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en la Junta de Portavoces este martes y ha recalcado que "no hay alcalde B", en referencia al director de Coordinación de Políticas Públicas.

En este marco, los socialistas han acusado al regidor de "vetar" el debate de esta moción en el Pleno, relativa a un cargo que, han recordado, fue declarado "ilegal" por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que supone un coste de 156.762 euros anuales para las arcas municipales. Asimismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha aseverado que Carnero "debe rendir cuentas" sobre el trabajo realizado por este puesto en los dos últimos años.

El alcalde, por su parte, ha defendido que se trata de un puesto de funcionario amparado por el reglamento municipal y ha subrayado que "el único alcalde" es él mismo, acompañado de su equipo de concejales y del personal del Ayuntamiento.

Asimismo, el regidor ha señalado que no existe "ningún problema" en debatir sobre las funciones del director de Coordinación de Políticas Públicas, aunque ha puntualizado que la moción socialista tiene "un objeto imposible" al aludir a un supuesto "alcalde B". "Aquí no hay alcalde B, aquí solo hay un alcalde que está asistido por un equipo de Gobierno", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que si el PSOE elimina esa expresión, el debate podrá celebrarse "sin ningún problema". En caso contrario, ha advertido de que "contestarán adecuadamente" si los socialistas insisten en referirse a este funcionario como "alcalde B".