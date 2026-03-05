Carnero destaca la importancia de generar espacios de encuentro desde la cultura para avanzar en la igualdad real

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en la proyección del cortometraje 'Panorama', dirigido por la cineasta vallisoletana Margo García - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la importancia de generar espacios de encuentro desde la cultura para avanzar en igualdad real entre mujeres y hombres y ha subrayado que "la libertad sólo es plena cuando todas las personas pueden desarrollar su proyecto vital y profesional sin condicionantes".

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado en la Casa Revilla el acto central con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la proyección del cortometraje 'Panorama', dirigido por la cineasta vallisoletana Margo García, que representa una mirada valiente sobre la libertad, las decisiones y los vínculos en tiempos de cambio.

Posteriormente se ha organizado un coloquio que ha estado protagonizado por la propia directora, la delegada territorial de CIMA Castilla y León, Begoña Rodríguez Díaz, y la actriz protagonista, y vallisoletana, Rocío Suárez, que actualmente participa en la serie de RTVE 'Valle Salvaje'.

El acto, que ha contado con la presencia del alcalde, ha reunido a numeroso público en una cita cultural que ha servido como espacio de reflexión en torno al lema de este año: 'Más libertad, más igualdad'.

La proyección de 'Panorama' ha permitido al público acercarse a una historia contemporánea sobre decisiones, crecimiento personal y acompañamiento en momentos de cambio al narrar el conflicto emocional de un joven actor que, minutos antes del estreno de una gran producción teatral, afronta la decisión de su pareja (y compañera de elenco) de iniciar una nueva etapa profesional en Nueva York.

Tras el visionado, el coloquio ha profundizado en temas como la autonomía, la construcción de relaciones en igualdad, la gestión de la incertidumbre y la necesidad de apoyar los proyectos individuales dentro de un marco de respeto y corresponsabilidad.

Con esta proyección, el Consistorio ha puesto en valor el talento femenino vallisoletano, tanto en la dirección del cortometraje como en la conducción del diálogo posterior, y reafirma su compromiso con el impulso de la cultura y la igualdad como ejes fundamentales de la acción municipal.

De esta forma, el Ayuntamiento cierra una de las citas principales de la programación del 8M y refuerza su apuesta por iniciativas que promuevan "más libertad y más igualdad" como base de una ciudad más "justa, comprometida y cohesionada".