Carnero dice a título personal que Centeno volverá a ser alcalde de Olmedo: "No tengo ninguna duda"

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha trasladado este martes que "no tiene ninguna duda" de que el 'popular' Alfonso Centeno volverá a ser alcalde de Olmedo en las próximas elecciones municipales, si bien ha precisado que es una opinión personal.

Así se ha expresado el también consejero de Presidencia en rueda de prensa al ser preguntado acerca de si Centeno será finalmente el candidato a la alcaldía de la localidad al estar encausado en el caso denominado 'Meseta ski' y sobre lo que hará la formación 'popular' al respecto teniendo en cuenta los estatutos del partido.

Carnero, que ha recalcado que ya no ocupa cargos orgánicos en el PP, ha apuntado a titulo personal que Centeno "a parte de una grandísima persona es un grandísimo alcalde". "Estoy convencido de que volverá a ser el alcalde de Olmedo, no tengo ninguna duda, pero es una opinoión personal, yo no estoy ahora en la estructura orgánica del partido", ha hecho hincapié.

Por su parte, el director de la campaña, Ramiro Ruiz Serrano, ha restado importancia a que vaya a ser citado como testigo puesto que en ese momento era presidente de la Diputación de Valladolid y ha añadido que junto a él están citadas otra treintena de personas.

"Si yo puedo aclarar alguna cuestión, todo el respeto del mundo a la justicia", ha zanjado Ruiz Serrano sobre este aspecto.