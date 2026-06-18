Carnero insiste en plantear a la oposición que propongan cómo dejar de multar por la ZBE y lo hará "al día siguiente"

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este jueves en respuesta a las críticas del Grupo Municipal Socialista por los tres meses que se han cumplido ya de la anulación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ya ha planteado a los grupos de la oposición municipal que propongan "cómo" eliminar el régimen sancionador y el equipo de Gobierno lo hará "al día siguiente", pero ha añadido que por el momento "no hay propuesta" alguna.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Carnero ha subrayado que la ZBE "sigue vigente" tal y como se aprobó a finales de 2024, porque ha recordado que si bien hay una sentencia judicial del TSJCyL que la anula "desde el punto de vista formal" y el Ayuntamiento con el respaldo de sus servicios jurídicos presentó un recurso que está "pendiente de resolución".

Mientras tanto, ha señalado el alcalde 'popular', la sentencia no es firme y la ciudad sigue con una ZBE en la que "no se puede eludir el régimen sancionador", que ha añadido que es lo que "gustaría" a su grupo político.

Carnero ha intepretado que los grupos de la oposición municipal plantean "eliminar el régimen sancionador", por lo que ha recordado que ya planteó hace semanas que digan "cómo" y el equipo de Gobierno, ha comprometido, lo hará "al día siguiente".

Sin embargo, ha apostillado que "hasta ahora" no tiene encima de la mesa de Alcaldía una propuesta al respecto, por lo que ha señalado que hay que cumplir "la legalidad que no nos gusta".

Mientras tanto, tanto Carnero como el concejal de Tráfico y Movilidad , Alberto Gutiérrez, en otras declaraciones remitidas a los medios de comunicación, han incidido en que se mantiene la "hoja de ruta" de esperar la resolución del recurso de casación y mientras tanto trabajar en la redacción de una nueva ordenanza "acorde al nuevo tiempo" que el regidor observa en las normativas sobre ZBE en otras ciudades.

En este sentido, Gutiérrez ha recordado que ya concluyó el periodo de consulta pública y se recibieron "sugerencias", por lo que actualmente se trabaja en elaborar la "documentación administrativa para tramitar de forma segura una nueva ordenanza".

Eso sí, ha defendido que "si estuviera gobernando aquí el Sanchismo que apoya las alhajas de 'ZP' --en referencia al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero--, el área restringida por la ZBE sería el triple que la aprobada por el actual equipo de Gobierno, habría empezado a operar "un año antes" y ya se habría limitado el acceso a los vehículos con etiqueta ambiental 'B', además de a los que carecen de ese indicativo.