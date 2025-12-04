Carnero insiste en reclamar diálogo a Transportes por la SVAV aunque no ha habido contactos desde las últimas reuniones

Reunión de la Mesa del Soterramiento en el Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha insistido este jueves, después de una nueva reunión de la Mesa del Soterramiento en el Ayuntamiento de la ciudad, en reclamar un diálogo "sincero" y "no condicionado" con el Ministerio de Transportes y sus entidades acerca de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), sobre la cual éstas últimas han comunicado su intención de presentar demanda de disolución.

Al respecto de ello, ha precisado Carnero, el Ayuntamiento no tiene conocimiento de que se haya presentado solicitud oficial en los juzgados ni sobre la disolución de la SVAV ni sobre la resolución del convenio, que entiende que sería el paso previo, si bien en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio para la integración ferroviaria del pasado 24 de noviembre Adif comunicó verbalmente a los socios que daba por resuelto dicho acuerdo.

Al ser preguntado sobre si en esa voluntad de diálogo el Ayuntamiento había mantenido o intentado mantener contactos con los organismos ministeriales, el alcalde ha asegurado que no y ha aludido a que su propuesta de diálogo se tradujo en las reuniones de los órganos de la SVAV del pasado día 24 a reclamar la constitución de una mesa de trabajo conjunta en la que analizar "lo mucho que queda por hacer" en el seno de la sociedad, a lo que interpreta que el Ministerio de Transportes dio una respuesta negativa.

El regidor ha asegurado que en la Mesa del Soterramiento --a la que han asistido la gran mayoría de sus 23 miembros entre asociaciones empresariales, ciudadanas y sindicales de la ciudad-- hay "frente común" a favor del diálogo y en contra de la "propuesta unilateral" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

Aunque cabe apuntar que ese mensaje ha sido aportado por Carnero al ser preguntado por un periodista por si en la Mesa del Soterramiento había un "frente común" a favor del proyecto de soterrar las vías.

"El equipo de Gobierno y la Mesa Municipal del Soterramiento apuestan porque se mantenga la vigencia del convenio de la integración ferroviaria firmado en 2017 y se establezca un diálogo entre los miembros de la SVAV sin cortapisas, necesario, no condicionado y sincero, que permita definir y afrontar el modelo de futuro que se quiere concretar para la ciudad", ha aseverado el alcalde.

"NECESARIAMENTE TIENE QUE HABER PUNTOS DE ENCUENTRO"

"Unos apostamos por el soterramiento, otros apuestan por la integración, pero es evidente que necesariamente tiene que haber puntos de encuentro", ha recalcado el alcalde 'popular', que ha señalado como una tarea que considera "fundamental" actualmente el proceso de urbanización que tiene que acometer la SVAV en los terrenos de los antiguos talleres de Renfe, que pertenecen a Adif y Renfe, que defiende que "deben entregar los suelos una vez completada la descontaminación" para avanzar en su urbanización y venta.

El alcalde ha recordado que según el acuerdo del convenio de 2017 debían servir para "saldar la correspondiente deuda" que adquirió la entidad con esos dos organismos empresariales en dicho año al hacerse cargo éstos de la deuda con los bancos que ascendía a más de 400 millones de euros.

"El trabajo que tiene que acometerse desde la Sociedad Valladolid de Alta Velocidad es amplio", ha apostillado Carnero, que ha recordado que el Ayuntamiento ya formalizó, el pasado mes de abril, la entrega "gratuita y libre de cargas" de los terrenos del Nuevo Complejo Ferroviario --más de 70 hectáreas-- a Renfe y Adif, lo que entiende como "un regalo de la ciudad, sin precedentes en ningún otro lugar de España", ha aseverado el alcalde".

En el transcurso de la Mesa del Soterramiento, Carnero ha explicado, tal y como ya hizo en la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio, que plantea la creación de una Comisión de Análisis y Estudio que defina qué actuaciones pueden acometerse de forma ordenada y en un periodo de tiempo mediato, evitando afecciones graves al funcionamiento de la ciudad.

Esta planificación, ha recalcado, "debe tener en cuenta los estudios de tráfico elaborados por el Centro de Movilidad Urbana" sobre la afección que estima que puede tener en el tráfico una hipotética coincidencia de las obras de renovación de la estación Campo Grande y de ejecución de los tres pasos subterráneos previstos por el convenio en la zona de Ariza y la avenida de Irún, a cuya ejecución se opone "en este momento" el Ayuntamiento de la ciudad.

El Ayuntamiento ha reiterado que no se opone a los pasos de Ariza categóricamente, sino "por sentido común a su ejecución simultánea con las obras de la nueva estación ferroviaria, cuya duración prevista es de 43 meses".

"El solapamiento de ambas actuaciones, que se ejecutarían a menos de 500 metros, generaría un colapso circulatorio inevitable", según el informe técnico municipal al que se refieren fuentes municipales en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

DANIEL DEL OLMO

Sobre otras actuaciones que podrían desarrollarse o no en el seno de la SVAV, Carnero ha sido preguntado por el viaducto de Daniel del Olmo, el cual como ha recordado el equipo de Gobierno ha planteado incluir en el convenio del proyecto ferroviario para una actuación de mejora con el fin de que sea "un paso viable para todo tipo de vehículos con la intervención de todas las administraciones".

En este momento, desde hace más de dos años, dicho viaducto tiene prohibida la circulación de vehículos pesados.

Sin embargo, Carnero ha advertido de que la SVAV se encuentra ante un "supuesto de disolución no querida por el Ayuntamiento ni por el equipo de gobierno" y por ello ha reprochado que quien "quiere abandonar la transformación ferroviaria de la ciudad" es "el Gobierno de España".

Por lo tanto, ha incidido en que el paso de Daniel del Olmo, será "en su debido momento" una de las actuaciones que el Ayuntamiento debería acometer para dar mayor movilidad a la ciudad de Valladolid.

Finalmente, al ser preguntado por qué le diría al respecto de la situación al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, Jesús Julio Carnero ha reiterado el mensaje de que en la ciudad de Valladolid "no manda el Ministerio, mandan los vallisoletanos".