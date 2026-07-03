Carnero invita formalmente al Gobierno, la Junta y Gotion a un grupo de trabajo sobre el proyecto de 'gigafactoría'

De izquierda a derecha los ministros Jordi Hereu y Óscar Puente, los directivos de Gotion, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha remitido una propuesta formal al Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y la compañía Gotion, para coordinar de forma conjunta a través de un grupo de trabajo el desarrollo del proyecto de factorías de 'economía circular de baterías eléctricas' para la automoción.

El Ayuntamiento de Valladolid ha destacado este viernes en un comunicado recogido por Europa Press que da "un nuevo paso para impulsar la implantación de la 'gigafactoría' de baterías de Gotion en la ciudad".

Tras la concesión de los fondos europeos del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) a la compañía y la presentación del proyecto este miércoles, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha remitido una propuesta formal al Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y a la propia empresa, para constituir un grupo de trabajo "permanente" que permita coordinar todas las actuaciones necesarias para hacer realidad este proyecto estratégico.

El objetivo, han explicado, es reunir a las cuatro partes implicadas para "agilizar la tramitación administrativa", coordinar las inversiones y anticipar la resolución de cuestiones esenciales para la puesta en marcha de la futura planta, especialmente las relacionadas con el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua y el desarrollo de las infraestructuras y servicios necesarios.

El Ayuntamiento fundamenta su propuesta en la "relevancia estratégica que la gigafactoría tiene tanto para Valladolid como para Castilla y León y para el conjunto de España".

La implantación de Gotion constituye, han añadido, "una oportunidad histórica para reforzar el posicionamiento de Valladolid como uno de los principales polos europeos de la automoción y de la movilidad eléctrica".

El proyecto, han recordado, "supondrá una importante inversión industrial y la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, además de generar un potente efecto tractor sobre empresas auxiliares, proveedores y nuevos proyectos tecnológicos e industriales, consolidando un ecosistema de innovación y empleo de alto valor añadido".

Han incidido en que desde el inicio de los contactos con la compañía, el Ayuntamiento de Valladolid ha mantenido "una colaboración constante para facilitar el desarrollo del proyecto".

Entre las actuaciones realizadas han señalado "el acompañamiento técnico durante todo el proceso y la puesta a disposición de los terrenos y de los instrumentos urbanísticos necesarios para hacer viable la implantación de la fábrica".

Asimismo, han insistido en que "se continúa avanzando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para adaptar los suelos de la Vereda de Palomares al futuro desarrollo industrial".

El alcalde ha mostrado su "confianza" en que la propuesta sea acogida favorablemente por todas las partes y ha solicitado la designación de representantes para comenzar los trabajos a la mayor brevedad posible, con el objetivo de avanzar de manera conjunta en la materialización de un proyecto que "marcará un antes y un después para la ciudad, el empleo y la industria de Valladolid".