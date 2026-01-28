Carnero, en José Luis Blanco S.L: La empresa de Valladolid que lleva máquinas de churros a 112 países

Belén Blanco (izda) e Iris Muñoz Blanco muestran al alcalde, Jesús Julio Carnero, varias de sus máquinas para churrería. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha situado este miércoles a Industrias José Luis Blanco S.L, una empresa familiar vallisoletana que exporta maquinaría para churrerías a 112 países de los cinco continentes, como ejemplo de internacionalización y de capacidad innovadora.

Carnero ha visitado este miércoles las instalaciones de la empresa, en la carretera de Villabáñez, en el barrio de Pajarillos, donde hace unos meses han inaugurado su segunda nave.

Industrias José Luis Blanco cuenta con más de seis décadas de trayectoria desde que la puso en marcha su fundador, en 1958, inicialmente como empresa auxiliar de FASA Renault pero que pronto apostó por un producto propio como las máquinas de churros.

Actualmente, la compañía está dirigida por Belén Blanco, hija de José Luis, y trabajan en ella ya miembros de la tercera generación de la familia, y como ella ha explicado facturan anualmente unos 4 millones de euros, con una plantilla de en torno a 30 trabajadores, el 40 por ciento de ellos mujeres.

El pasado mes de septiembre inauguraron su segunda nave, en la calle Aralia y situada junto a las instalaciones principales de la carretera de Villabáñez. Ello ha permitido doblar la superficie, hasta superar los 3.000 metros cuadrados, sobre todo para almacenaje y para poder "llegar mejor al mercado internacional", donde Industrias José Luis Blanco tiene "puesto mucho foco".

Todo esto, con una inversión de cerca de 2 millones de euros, va orientado a "seguir creciendo", como ha incidido la directora general.

No en vano, exportan maquinaria a 112 países, con una demanda "muy extendida", pues solo un tercio de la producción se queda en España.

Otro tercio, aproximadamente, tiene destino a países europeos y la otra tercera parte al resto del mundo, donde el principal país exportador es Estados Unidos, un hecho que ha motivado la pregunta de los medios de comunicación ante la política arancelaria de la administración 'Trump', lo que para Belén Blanco puede afectar pero por el momento las relaciones con sus clientes norteamericanos "van bien" al tratarse las máquinas de churrería de un producto "muy de nicho de mercado".

Jesús Julio Carnero ha subrayado que esta empresa familiar expone "la manera de ser de los vallisoletanos", en primer lugar por su carácter de "familiar", pero también por la búsqueda de la internacionalización, "uno de los principales motivos actuales del empresariado vallisoletano".

El regidor ha destacado la disparidad de los destinos de las máquinas de churros, pues en países como Estados Unidos, Japón, el Tíbet (China) y Uzbekistán "se comen churros elaborados en máquinas que se producen aquí en Valladolid".

Carnero también ha subrayado que en José Luis Blanco se está "en constante proceso innovativo en la fabricación de los distintos elementos que componen las máquinas", que incorporan pantallas táctiles --ya desde 2009-- o un potente "modificador" que permite reducir las revoluciones del mecanismo de 1.500 a sólo tres por minuto, algo muy apreciado para impulsar la masa de los churros debido a su densidad.

Industrias José Luis Blanco es una de las escasas empresas de Castilla y León que fabrica maquinaria de churrería, junto a otra compañía vallisoletana, Inblan, con la que comparten raíces familiares.

La empresa cuenta en Valladolid con un establecimiento, 'La Churrería de Rita', donde comercializan productos elaborados con sus propias máquinas. Se encuentra en la calle Monasterio de la Vid, en el barrio de Villa de Prado.

La trayectoria de la compañía, como ha recordado el Ayuntamiento, ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones a nivel local, regional y nacional, entre ellos el Accésit a la Internacionalización 2025 del Premio Pyme del Año Valladolid, el Premio Especial Empresario del Año 2024 o el Premio Nacional Pyme del Año 2018, entre otros reconocimientos a su innovación, liderazgo y proyección empresarial.

SERVICIO "INTEGRAL"

Industrias José Luis Blanco además, ofrecen un "servicio integral" a sus clientes, ya que les ofrecen aprovisionamiento de las materias primas --harina, aceite de girasol...-- más idóneas para producir churros, así como paquetería y cartelería.

También organizan en sus instalaciones sesiones de formación para que los clientes "aprendan" a hacer churros "a la española", y así este mismo miércoles la visita oficial del alcalde ha coincidido con una sesión formativa con varios clientes del Reino Unido. Al mismo tiempo, visitaba la sala de exposición de material una pareja de posibles clientes procedentes de Portugal.

Durante la visita, el alcalde ha estado acompañado por Fernando Rubio, gerente de IdeVa.