Carnero mantiene la "esperanza" de que el Papa visite la provincia de Valladolid tras invitarle personalmente

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, muestra al Papa León XIV el cartel promocional de la Semana Santa de Valladolid en 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Valladolid, encabezada por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha mantenido este miércoles un encuentro con el Papa León XIV durante la audiencia papal en El Vaticano, en el cual el regidor vallisoletano ha invitado al Santo Padre a visitar la ciudad o la provincia, con el reclamo de la Semana Santa, una manifestación religiosa de la que el alcalde le ha hablado especialmente.

Carnero ha estado acompañado por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas; el subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el vallisoletano Aurelio García Macías; el presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar; y la concejal de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, Blanca Jiménez.

Carnero ha explicado que, además de presentar la Semana Santa de Valladolid al Papa León XIV --le ha entregado una reproducción del lienzo que ilustra el cartel de la edición de 2026, firmado por su autor el pintor Augusto Ferrer-Dalmau--, ha expresado al Santo Padre el deseo de que conozca la semana de Pasión vallisoletana.

Según el alcalde, León XIV le ha explicado que conoce "muy bien" la ciudad y que tiene "grandes amigos". De hecho, ha asegurado que "poco antes" de ser proclamado papa estuvo en la capital vallisoletana, donde mantiene amistad con una familia que reside en el barrio de Villa de Prado y con miembros de la comunidad agustina.

"Desde luego que nos encantaría que su Santidad nos acompañara en algún momento en la próxima visita que va a dar a nuestro país. Y le he pedido que siempre nos lleve en su corazón agustino", ha añadido Carnero, quien recalca que "nunca" perderá "la esperanza" de que pueda acudir a la ciudad o a Mayorga, un municipio con el que mantiene una vinculación a través del Obispado peruano de Chiclayo, del que fue titular hasta ser designado como Papa.

El alcalde de la ciudad también ha entregado al Papa un ejemplar especial de la novela 'El Hereje', del vallisoletano Miguel Delibes, un libro "muy entrañable" para Valladolid y "que habla, precisamente, de la tolerancia".

Asimismo, ha explicado que le ha deseado al Santo Padre, en nombre de toda la delegación, "que Dios le dé mucha salud", porque considera que es "un grandísimo Papa que va a guiar a todos los cristianos por buenos derroteros".

"REFUERZA LA PROYECCIÓN EXTERIOR"

Este encuentro en el Vaticano, como han destacado fuentes del Ayuntamiento, "refuerza la proyección exterior de Valladolid y consolida su Semana de Pasión como uno de los grandes acontecimientos religiosos y culturales de referencia, contribuyendo a la promoción de la ciudad y la provincia como destino turístico de primer nivel".

En el comunicado se explica que durante el encuentro la delegación vallisoletana ha "puesto en valor" el papel de las cofradías, "la implicación ciudadana y la singularidad de las procesiones vallisoletanas, reconocidas internacionalmente por la calidad de su imaginería y su sobriedad castellana".

El arzobispo de Valladolid ha destacado el significado pastoral y evangelizador de esta celebración, profundamente arraigada en la historia y la identidad de la diócesis, tanto en la capital vallisoletana como en los pueblos de la provincia.

EUCARISTÍA EN LA BASÍLICA.

Argüello ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que han destacado el "deseo de seguir haciendo el camino de solidaridad misionera" y el hecho de que la delegación ha podido celebrar una eucaristía en la Basílica de San Pedro, en un espacio situado bajo el altar, lo que ha dado la oportunidad de "renovar la comunión con el sucesor de Pedro y presentar lo que significa la fe en nuestra tierra a través de la expresión religiosa, cultural y reclamo turístico".

Por su parte el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado que la Semana Santa "es uno de los grandes activos turísticos de la provincia y un potente escaparate internacional que beneficia a todo el territorio", al tiempo que ha destacado su "capacidad para atraer visitantes, generar actividad económica y proyectar la imagen de Valladolid más allá de sus fronteras".

En su caso, el presidente de la Junta de Cofradías ha agradecido el respaldo institucional y eclesiástico, y ha puesto de relieve "el trabajo constante de las hermandades y cofradías para conservar y transmitir una tradición viva que trasciende generaciones".