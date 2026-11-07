Carnero pide a Feijóo diálogo para recuperar el soterramiento del ferrocarril si llega a la Moncloa

El alcalde de Valladolid, durante su intervención en el mitin compartido, entre otros, con el presidente del PP de CyL y el nacional. - PHG_MAS

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y candidato al Senado por el Partido Popular (PP), Jesús Julio Carnero, ha pedido este sábado al presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, que abra una vía de diálogo para recuperar el proyecto del soterramiento del ferrocarril en la capital vallisoletana en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno.

Durante su intervención en el mitin celebrado en el pabellón cuatro de la Feria de Valladolid junto a Feijóo, el regidor ha remarcado que esta infraestructura ferroviaria es "irrenunciable para los vallisoletanos".

En el acto de arranque de precampaña, en el que también han participado el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la cabeza de lista al Congreso y exconsejera de Educación, María Pardo, y el presidente del PP de Valladolid y de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, Carnero ha trasladado el respaldo de la ciudad al proyecto nacional de su líder. "España no funciona, y tú estás para conseguir que España vuelva a funcionar", ha afirmado el alcalde, quien ha contrapuesto los modelos de gestión política.

El regidor vallisoletano ha centrado sus críticas en la gestión del Ejecutivo central en materia de transportes y ha censurado la falta de interlocución con las entidades locales.

"Lo que no hemos conseguido hasta el momento con el gobierno de Sánchez, queremos tenerlo contigo", ha indicado Carnero en alusión al ansiado proyecto del soterramiento, al tiempo que ha calificado de "vergüenza" la falta de comunicación gubernamental con los ayuntamientos, recordando que la autonomía municipal nació en la localidad palentina de Brañosera.

Asimismo, Carnero ha afeado la inacción y la "desidia" estatal en los servicios ferroviarios y en el aeropuerto vallisoletano, y ha ofrecido su colaboración con el plan de Feijóo centrado en garantizar la seguridad en el transporte ferroviario. Para el candidato 'popular' al Senado, resulta prioritaria la mejora integral de las infraestructuras de transporte tanto para la capital del Pisuerga como para los municipios de la provincia y de la comunidad autónoma.

Por último, el alcalde ha ejemplificado las diferencias de modelo en el ámbito municipal con actuaciones locales como el polideportivo Miguel Delibes -impulsado junto a Fernández Mañueco tras corregir el planteamiento inicial de los anteriores gestores- o el traslado del carril bici en el paseo de Isabel la Católica.

Durante su intervención, el regidor ha encendido los ánimos de los asistentes cuando se ha dirigido a Feijóo al grito de "presidente, presidente, presidente", gritos que los allí reunidos han coreado al unísono y que han llevado al líder nacional a levantarse y saludar a sus seguidores.

Carnero ha concluido llamando a concentrar el apoyo electoral en el candidato popular: "Sabemos que estás a nuestro lado, pero que sepas que nosotros estamos al lado tuyo también".