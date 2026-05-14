Carnero rechaza que convertir a Valladolid en un "punto estratégico" ferroviario implique ser un lugar "de mero paso"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, conversa con otros representantes políticos y empresariales. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reivindicado este jueves que la ciudad sea "un lugar de llegada" de trenes desde el que también se dé servicio al noroeste de España antes que un "punto de mero paso", que es lo que interpreta que supone el término "punto estratégico" ferroviario del que habla "la oposición".

Así lo ha apuntado el regidor del PP tras ser preguntado por los avances en la obra del puente sobre el Río Esgueva que ha sido necesario construir para la obra de duplicación de la vía de alta velocidad entre la estación de Campo Grande y el Nudo Norte.

Para el regidor vallisoletano, esta infraestructura supone "seguir manteniendo en la ciudad un muro que separa" y además "un muro que en este caso se incrementa", cuando ha vuelto a defender su postura de que se tendría que conseguir que el tren pase soterrado y "se puedan hacer las actuaciones que se tengan que hacer, pero no molestando a los vecinos y a los ciudadanos de Valladolid".

A ello ha añadido que, según interpreta, "la oposición" habla de convertir a Valladolid en "un punto estratégico desde el punto de vista de la infraestructura ferroviaria del noroeste español, tanto en infraestructura como en servicios", pero ha advertido de que, a su juicio, "Valladolid no puede ser un punto de mero paso".

Carnero ha defendido que la ciudad debe ser "un punto de llegada" que "dé servicio también al noroeste español", pero que "sobre todo, lo fundamental, lo prioritario, es que sea un punto de llegada".

El alcalde ha recordado la llegada del tren a Valladolid a finales del siglo XIX, y ha relatado que "en principio iba a ser un punto de paso nada más y acabó siendo entre otras cosas y gracias a la estación que entonces se acometió un punto de llegada".