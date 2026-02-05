Carnero respalda a la UVA y asevera que la afirmación de un profesor sobre Sergio Delgado "no tiene sentido"

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha interpretado este jueves que la Universidad de la ciudad ha "condenado" el mensaje en redes sociales de un profesor adjunto de la Facultad de Informática tras el fallecimiento del joven vallisoletano Sergio Delgado en una agresión ocurrida en Burgos y ha considerado que él respalda "todo lo que haya condenado" la UVA.

Así lo ha señalado Carnero al ser preguntado sobre la polémica que ha surgido en los últimos días, cuando en Burgos se celebra el juicio al presunto autor de la muerte del joven en 2024, al respecto de un comentario en redes sociales que publicó entonces el ahora profesor adjunto de la UVA Héctor Felipe Mateo en el que justificaba el hecho si el "motivo" fue que era de Valladolid.

Esa afirmación, a juicio de Carnero, "no tiene sentido en ningún ámbito" y "mucho menos sentido en un ámbito universitario", pues recalca que debe ser "espacio del diálogo, de la reflexión, del pensamiento, del respeto, de la tolerancia".

"Que eso haya surgido desde un miembro de la comunidad universitaria, pues al único que le califica es a ese miembro de la Comunidad universitaria, a ese y a nadie más", ha enfatizado.

Por ello, ha añadido que "todo lo que haya condenado la Universidad de Valladolid" lo tiene que "respaldar" como vecino de la ciudad de Valladolid, como alcalde y como "universitario".