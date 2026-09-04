Carnero responde a Redondo que ninguna mujer víctima de violencia de género quedará desatendida por el Ayuntamiento

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha respondido por carta a la misiva que le remitió ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para solicitar la revisión e impugnación del Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal aprobado el pasado 28 de mayo por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA).

En la misiva de respuesta a la ministra el alcalde de Valladolid traslada "con toda claridad" que ninguna mujer víctima de violencia de género que necesite una solución habitacional va a quedar desatendida por el Ayuntamiento de Valladolid.

Carnero ha ironizado con la "preocupación" de Ana Redondo por el protocolo de acceso a la vivienda en alquiler municipal que deriva del Plan Municipal de Vivienda de Valladolid 2026-2030 que, según asegura el regidor, "contempla expresamente la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y establece medidas dirigidas a garantizar su acceso y protección en materia de vivienda".

En este sentido, el alcalde afirma que la vivienda es "una herramienta fundamental para que una mujer pueda romper con una situación de violencia, recuperar su autonomía y comenzar una nueva vida" y asegura que el Ayuntamiento de Valladolid "comparte plenamente ese planteamiento".

En la carta de respuesta a Redondo, el alcalde asevera que el Ayuntamiento de Valladolid y VIVA comparten "un firme compromiso" con la protección y el acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de género a las que garantizan que cuenten "con los recursos y el apoyo necesarios" para acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida con independencia y seguridad. "Así ha sido hasta ahora y así lo será en el futuro, mientras yo sea alcalde de Valladolid", añade.

"No comparto la conclusión de que la utilización en el protocolo de una categoría más amplia de víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar implique la eliminación o debilitamiento de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género", explica Carnero a la ministra a la que aclara que una cosa es la redacción concreta de una categoría dentro de un protocolo "y otra muy distinta es la protección efectiva que el conjunto de las políticas municipales de vivienda ofrece a estas mujeres y que el Plan citado establece".

En este sentido, ha reiterado que esa protección no sólo existe "sino que se amplía logrando además que se acorten ostensiblemente los plazos de asignación de las viviendas". "Compartimos, por supuesto, la obligación de todas las administraciones públicas de aplicar plenamente el marco legal de protección de las víctimas de violencia de género. Y justamente por ello debemos garantizar que la protección sea real y efectiva", afirma.

Carnero aprovecha la carta de respuesta a Ana Redondo para reprochar la "preocupante" reducción en los últimos años de la financiación destinada al Ayuntamiento de Valladolid contra la violencia de género y solicitar que el Ministerio de Igualdad revise al alza la financiación destinada al Consistorio vallisoletano "recuperando, como mínimo, los niveles de financiación alcanzados en el año 2022", apostilla.

"Desde el Ayuntamiento de Valladolid estamos dispuestos a seguir luchando contra la violencia de género. Pero la misma es una responsabilidad compartida que requiere recursos, coordinación y una financiación suficiente y sostenida en el tiempo. Por ello, confío en que el Ministerio de Igualdad atienda esta solicitud y podamos trabajar conjuntamente para que las políticas de protección a las víctimas se mejoren y lleguen cada vez a más mujeres en Valladolid", concluye el regidor.