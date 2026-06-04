Carnero ve el acuerdo PP-Vox como "progreso social y económico" y valora el "alegato" por el soterramiento

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha destacado este jueves que el acuerdo alcanzado por su partido, el PP, y por Vox para el Gobierno de la Junta de Castilla y León resulta positivo por el "progreso social y económico" que considera que va a beneficiar a la ciudad, al tiempo que ha valorado el "alegato" por el soterramiento del ferrocarril en Valladolid y otras ciudades que incluye el documento de medidas del pacto.

Así lo ha señalado Carnero al ser preguntado este jueves, antes de participar en la presentación del libro 'Los años perdidos', por el acuerdo anunciado este miércoles por el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el que fue candidato de Vox a la Presidencia, Carlos Pollán.

Para el regidor vallisoletano, que gobierna junto a Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, los castellanos y leoneses "mandataron" en las elecciones con un resultado "clarísimo" que el Partido Popular y la formación dirigida por Santiago Abascal estaban "obligados a entenderse", por lo que ha considerado el pacto como "la plasmación de un ejercicio de responsabilidad".

Así, ha valorado que el acuerdo contribuirá al "acuerdo de progreso social y económico" de una comunidad como es Castilla y León, de lo que añade que "va a beneficiar sin lugar a dudas a una ciudad como Valladolid".

En particular, ha destacado aspectos del texto del acuerdo que le satisfacen como reclamar "la terminación de la variante de mercancías" o el "alegato" en favor del soterramiento de las vías del ferrocarril en Valladolid o en otras ciudades de la comunidad autónoma.

Carnero ha defendido que la Junta de Castilla y León ha demostrado en los últimos años y en el "día a día" en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que "se quiere mover" en favor del soterramiento. "Y lo sigue demostrando", ha apostillado.

Por eso, se ha mostrado "tremendamente agradecido" al Gobierno autonómico y al presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, "porque apueste por el futuro y el modelo de ciudad que va a procurar beneficios para los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid".

Por lo tanto, ha puesto en valor lo que ve como una "demostración declarada de intenciones" y, en segundo lugar, ha recordado que la Junta materializa cada año la aportación del 25 por ciento que le corresponde en Valladolid Alta Velocidad. "Una declaración de intenciones y hechos constatables con apoyo económico y con apoyo de palabra yo creo que es la mejor de las manifestaciones", ha reflexionado.

El regidor vallisoletano ha defendido que el soterramiento es "un largo proceso" y ha comprometido, una vez más, que el equipo de Gobierno que dirige "va a seguir" ahí.

Ante las declaraciones del presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, que ha considerado "inviable" soterrar en Valladolid tras las obras de la nueva estación Campo Grande, el regidor ha mostrado su extrañeza por "ese tipo de conclusiones".

En opinión del alcalde 'popular', las obras de la estación pueden hacer que el soterramiento tenga "una mayor o menor complejidad", pero ha reflexionado que "no hay un problema desde el punto de vista de la ingeniería que en este momento del estado de la ciencia sea irresolvible". Por lo tanto, ha defendido que la apuesta por el soterramiento "sigue intacta con y sin estación de trenes", "con este proyecto o sin este proyecto".

A ello ha sumado que con el nuevo acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, la ciudad y la comunidad autónoma están "en las mejores condiciones en este momento" de "seguir abordando políticas de progreso, tanto social y económico.

En ese sentido, ha recalcado que lo que "manifestaron" los vecinos de Castilla y León "y de Valladolid" es que "no quieren, ni por asomo, al 'sanchismo', y eso, ha recalcado, le parece "muy oportuno, muy útil y muy inteligente", porque considera que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez "benefician a otros territorios que nada tienen que ver con Valladolid ni con Castilla y León".

"Por tanto todo lo que alejemos el sanchismo de una ciudad como Valladolid y de una comunidad como Castilla y León, bienvenido sea. Y así lo plasma, de manera clara, este acuerdo", ha enfatizado.