Carnero ve un "sinsentido" la falta de información sobre la Estación: "No hay Gobierno que planifique nuestra movilidad"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado de "sinsentido" que el Ministerio de Tranportes no haya informado al Consistorio sobre el "plan de obra" en la Estación de trenes, al tiempo que ha advertido de que "no hay Gobierno de España que le planifique a la ciudad las obras y la movilidad", algo que, ha añadido, corresponde "al Ayuntamiento y a sus concejales".

Así lo ha señalado después de intervenir en el acto homenaje al gremio de joyeros de Valladolid, en el día de su patrón, San Eloy. A preguntas de los medios, el regidor ha señalado que, "poco más" que la reunión que hubo el pasado 12 de noviembre con el Gobierno, el Ayuntamiento continúa sin conocer el plan de obras y que, por lo tanto, no puede "trasladar información a la ciudadanía"

"Todo esto es un sinsentido. Que se esté llevando a cabo una actuación de esta envergadura en la ciudad y que desconozcamos el alcance de la misma, que tengamos que conocer de manera, como digo, por cuenta gotas, cómo se va a llevar a cabo esas actuaciones es, sin lugar a dudas, un despropósito", ha lamentado.

En este contexto, ha confiado en que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "tenga a bien" de informar "adecuadamente" a los vallisoletanos, porque la actuación "a acometer es muy importante desde el punto de vista del devenir diario de la ciudad". "Por eso cuando decimos que no se puede acometer al mismo tiempo la Estación de trenes y Ariza, lo que decimos es que se deben de planificar y acometer de manera ordenada. No vamos a renunciar al diálogo con el Gobierno de España, en este ámbito ni en ningún otro. Lo reclamamos por activa y por pasiva", ha abundado.

Al respecto, ha recordado al Ministerio que la posición del Ayuntamiento es la de "dialogar", para insistir en que es el Ejecutivo central el que "quiere abandonar" el convenio por el que se rige la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. "Tenemos absoluta disposición a seguir dialogando. Ahora bien, a la ciudad no hay Gobierno de España que le planifique las actuaciones las obras y la movilidad de la ciudad. Eso le corresponde al Ayuntamiento, al alcalde y al resto del equipo de gobierno y concejales del mismo", ha argumentado.

PLACA JOYEROS

Carnero ha participado, junto con varios concejales, en el homenaje al gremio de joyeros, plateros y relojeros de la ciudad en el día de su patrón, San Eloy. Un reconocimiento que ha consistido en la inauguración de una placa en la fachada del Mercado del Val pero, donde en su día, estuvo situada la Ermita de la Virgen del Val y San Eloy.

Durante su intervención ha felicitado al gremio y a la asociación que ampara al mismo, que nació "en los años 70 y formada por una treintena de socios", además de hacer un alegato en defensa del comercio de proximidad ese que, en sus palabras, "hace ciudad".

Por su parte, el presidente de la asociación, Antonio Zúñiga, ha agradecido la iniciativa del Consistorio a través de una placa que permitirá "a todos los vallisoletanos" conocer un poco "de esa historia". "Seguimos estando orgullosos de aquel pasado y qué mejor manera de hacer este pequeño homenaje a través de este bonito recuerdo", ha apostillado.