Carnero ve un Valladolid "más justo y próspero" que hace seis meses

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hecho balance de los primeros seis meses de acción política de su gobierno y considera que la ciudad es hoy "más justa, dinámica, vivible y próspera" que hace seis meses pese a "la mochila heredada" que ha frenado su "intención inversora".

"Claro que nos hubiera gustado realizar un mayor esfuerzo inversor, pero, como saben, eso no ha sido posible. La mochila heredada, unido a la necesidad de presupuestar la aportación al préstamo participativo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que asciende a 11 millones de euros, cuando esta, en este momento no necesita esa aportación, lastran cualquier posibilidad de destinar esos importes a otras inversiones que son más necesarias en este momento", ha resumido el alcalde durante una intervención que ha durado cerca de media hora.

El regidor ha hecho gala de que las políticas del equipo PP-Vox han tendio como "prioridad" a las personas y ha puesto el foco en una "movilidad de convivencia" sin "eliminar carriles bicis" y sí "atascos", al tiempo que también ha subrayado el "esfuerzo" para contener el "crecimiento de la deuda" en la elaboración de unos presupuestos "responsables y equilibrados" que se "ajustan a la realidad financiera" del Consistorio y muy lejos de la "ficción" que el anterior equipo de Gobierno "ha querido vender".

A partir de ahí, Carnero ha desgranado su acción política que, ha enfatizado, ha tenido en el centro a las personas. Ejemplos de ello ha puesto la atención a Domicilio, con un nuevo contrato "por 70 millones para los próximos tres años"; la "mejora" de la campaña 'Valladolid libre de agresiones sexistas' o "potenciar" la figura del Concejal de Barrio, además de constituir el Consejo Social de la Ciudad.

En cuanto a la "movilidad de convivencia", el regidor ha asegurado que en estos meses se había logrado "aliviar" los atascos para "sentar las bases" de una movilidad "ágil e inclusiva". "En la actualidad la circulación de la Avenida Gijón y la circulación de los puentes del Poniente e Isabel La Católica es más fluida", ha destacado.

Al hilo de estas palabras ha rechazado que se estén "suprimiendo" carriles bici. "Todo lo contrario, hay 3,7 kilómetros más", ha incidido en referencia a los que se ampliarán en Arca Real, Camino Viejo de Simancas, Parquesol y Paseo Juan Carlos I.

"Todo ello es compatible con el autobús urbano, cuyos usuarios van en aumento y, además, ahora pueden pagar en metálico", ha reiterado para indicar también que se extenderá el descuento del 50 por ciento para aquellos que utilicen los bonos, momento, que ha aprovechado para pedir al Gobierno "concreción" a la hora de pagar el 30 por ciento que le corresponde y que "tiene que adelantar" el Ayuntamiento.

También ha destacado la puesta en marcha de acciones para "modernizar la gestión y reforzar el Servicio de Limpieza" con la incorporación de "90 peones y 35 conductores", para "dar mayor estabilidad al servicio". "Y, en breve, se incorporarán otros 30 operarios", ha ahondado.

Entre otras cuestiones, y antes de detenerse en el proyecto de soterramiento, ha citado también la convocatoria de la Mesa Municipal de Automoción, la confirmación de InoBat de que instalará su plata de baterías eléctricas en la ciudad y la constitución de la Mancomunidad de Interés General con el alfoz.

SOTERRAMIENTO

El tono del discurso ha cambiado cuando el regidor ha hablado de la "eliminación de la frontera ferroviaria" en la ciudad, uno de sus principales puntos programáticos cuando se presentó como candidato a las elecciones. En este sentido, y pese a señalar que se ha constituido la Mesa del Soterramiento, o la aprobación del decreto de inicio de estudio para la modificación del PGOU para fijar los ámbitos de revisión necesarios para llevar a cabo el soterramiento, Carnero ha reprochado la "falta de lealtad institucional" del Gobierno de España.

Así ha cargado contra los responsables del ramo, para centrar sus críticas en el actual ministro de Transportes, el exregidor Óscar Puente. "Nos hemos encontrado con un ministro que, en su primera declaración, dice que el soterramiento en la ciudad de Valladolid es indiable, económica y técnicamente y a los pocos días da luz verde a la operación de la ampliación del proyecto del puerto de Valencia, presupuestada en 1.500 millones de euros", ha ejemplificado.

De ahí, que haya acusado a Puente de impedir "avanzar a Valladolid". "Lo ha demostrado también con el bloqueo al que nos quiere someter impidiendo tras las bambalinas del poder del aplazamiento de esos once millones correspondientes a la aportación municipal para el año 2024 a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y cuyo aplazamiento hemos solicitado incluso formalmente, algo que es incomprensible e inaudito y que yo espero que haya cordura y más pronto que tarde se acuerde ese aplazamiento", ha argumentado.

Para cerrar su intervención, ha confrontado la "actitud positiva" que, en sus palabras, ha tenido el equipo de Gobierno con la "deslealtad de la principal fuerza de la oposición". "Es evidente que son incapaces de digerir el rechazo manifestado por la ciudadanía a su anterior responsabilidad gobernante y se han erigido en auténticos boicoteadores activos de los proyectos de progreso y futuro", ha concluido.

IMPULSO A LA TAUROMAQUIA

Por último, y a preguntas de los medios sobre si la situación económica choca con acciones como el impulso a la tauromaquia con la creación de los Premios Taurinos San Pedro Regalado o la contratación de un director de Coordinación Política, Carnero ha explicado que se trata de una "prioridad" para su equipo el fomento de la cultura y, en este sentido, "promocionar" la tauromaquia.

En cuanto a la contratación del coordinador de Política, ha asegurado que dará "réditos suficientes" porque se dedica "en cuerpo y alma a defender los intereses de los vecinos de Valladolid". Una reflexión que ha aprovechado para volver a recordar la "situación económica heredada".

"Cuando llegamos no había consignación presupuestaria para los Goya, no están pagados 10,5 millones de autobuses y podríamos seguir y seguir y seguir. No está bien presupuestada la rehabilitación del Teatro López de Vega. Es decir, son una serie de acciones las llevadas a cabo, que no lo digo yo, lo dice el interventor, lo dice el Airef, que demuestra que aquí, sin lugar a dudas, lo que se estaba dirigiendo era una realidad totalmente distinta de lo que estamos ahora percibiendo y sufriendo todos y cada uno de los vallisoletanos. ¿Y qué hemos hecho? Pues ponernos manos a la obra y contener la deuda sin subir los impuestos. Compare la realidad del Gobierno de España subiendo un remolque de impuestos a partir del 1 de enero, con la del Ayuntamiento de contención y de trabajo", ha finalizado.