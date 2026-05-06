Carolina Durante, segundo concierto confirmado de las Fiestas de Valladolid

Archivo - El grupo musical Carolina Durante posa para Europa Press, en el Teatro Eslava de Madrid, a 14 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo Carolina Durante actuará el próximo viernes 11 de septiembre en la Plaza Mayor de Valladolid en el marco de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado esta actuación en una publicación en su perfil de la red social 'X', de manera que ha dado a conocer el segundo nombre que formará parte del cartel de conciertos con motivo de las fiestas.

El grupo de rock indie madrileño recalará en la ciudad en el marco de su gira 'Fin de la aventura', tras pasar por distintas ciudades españolas y europeas, e incluso actuar en el festival estadounidense Coachella.

De momento, los conciertos de Carolina Durante, que comenzará a las 23.00 horas, y el del venezolano Carlos Baute son los dos anunciados por el Ayuntamiento de Valladolid para las fiestas de septiembre.