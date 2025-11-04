Carriedo apela a "aprovechar el talento senior" en la celebración del 20 aniversario de SECOT en Salamanca

SALAMANCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha apelado a "aprovechar el talento sénior de personas que quizá ya no están en la primera línea de la actividad profesional, pero que tienen ganas, tienen talento y tienen tiempo".

Así se ha expresado durante la celebración del vigésimo aniversario de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) en Salamanca, donde ha alabado a esas personas que "hacen una labor voluntaria de apoyar a los jóvenes que tienen una idea empresarial, que quieren desarrollar un negocio y que los acompañan, les asesoran, les apoyan y les dan esa sabiduría que se gana con el tiempo".

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado este martes el trabajo que realiza la asociación como una "brújula" para quienes quieren emprender, consolidar un proyecto o reorientar su vida profesional.

El primer edil les ha felicitado por su "generosidad, rigor y cercanía" y considera "notable" que presten especial atención "a quienes más lo necesitan, a quienes arrancan su primera actividad, a jóvenes que buscan su oportunidad, a quienes llevan tiempo alejados del mercado laboral o atraviesan dificultades y desean integrarse con dignidad en la vida económica", algo que ha señalado que es su "valor diferencial" y motivo de reconocimiento público.

Además, en este marco, Carlos Fernández Carriedo ha animado a "luchar contra el edadismo", una "enfermedad" actual. "El pensar que las personas se las valora y se las juzga por su edad, no por su capacidad, por su energía, por sus ganas, por su ilusión, ya que tienen mucho que aportar a nuestra sociedad y tenemos la obligación de aprovechar ese talento senior sin olvidarnos que además también son una fuente de consumo y de creación también de dinamismo en el conjunto de la sociedad", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la delegación de Valladolid de SECOT, Gerardo Rico, ha subrayado que el objetivo de la organización se ha sustentado siempre, en estos 20 años de trayectoria, "en tres patas" que son las de "ayudar, asesorar a nuevos empresarios, emprendedores, empresas que ya estaban constituidas a seguir manteniendo el ritmo; luego también por otra parte se ha dedicado a la formación; y aparte la tercera pata que es el envejecimiento activo para sentirnos, pues eso, vivos e ilusionados".