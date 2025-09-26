Carriedo confía en que sus propuestas energéticas sean "bien recibidas" para que "la energía de CyL revierta en CyL"

De derecha a izquierda, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. - MITECO

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha confiado en que las propuestas energéticas que la Junta remita al Ministerio en el periodo de alegaciones a la Planificación Eléctrica hasta 2030 sean "bien recibidas" con el objetivo de que la energía que se genera en la Comunidad "revierta" en Castilla y León y se desbloqueen así las inversiones industriales de 15.000 millones de euros pendientes de esta organización energética.

Fernández Carriedo ha lanzado este mensaje después de mantener una reunión en el Ministero con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la que también ha participado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Tras la reunión el consejero ha destacado que este periodo de alegaciones permitirá perfilar "con más detalle" qué actuaciones deben incorporarse a la planificación energética y justificar las inversiones necesarias para garantizar el suministro a los proyectos pendientes en la comunidad.

En el encuentro, Fernández Carriedo ha recordado que Castilla y León es una Comunidad tanto generadora como consumidora de energía, dada la relevancia de su tejido industrial, y ha subrayado que el objetivo del Gobierno autonómico es que la producción energética sirva para atraer nuevas inversiones y consolidar los proyectos industriales en marcha.

"Lo que queremos es que la energía que se produce aquí revierta en Castilla y León y haga posible la puesta en marcha de esas iniciativas industriales que aportan desarrollo y empleo", ha señalado Fernández Carriedo, quien ha confiado en que las propuestas que presente la Junta sean bien recibidas por el Ministerio y puedan ejecutarse en el marco de la planificación estatal.