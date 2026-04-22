CyL critica el Plan de Vivienda por incidir en los mismos "errores" por los que fracasó el anterior y exige diálogo

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado el el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 del Estado, dotado con 378 millones de euros para la Comunidad, al considerar que este proyecto incide en los "principales defectos y errores" que han provocado la situación actual y que llevo al "fracaso" del anterior, al tiempo que exige "diálogo" con todas las autonomías lejos de la "imposición".

Carriedo ha asegurado que la vivienda es hoy el "primer problema" de los ciudadanos debido a una política "equivocada" del Gobierno central. En este sentido, ha lamentado que en la elaboración del plan ha faltado "diálogo" y ha "sobrado imposición" hacia las comunidades autónomas.

Así, el portavoz ha subrayado que las autonomías son las gestoras y las "principales interesadas" en aportar ideas, pero ha reprochado que apenas se les ha permitido colaborar o tenido en cuenta su opinión. "Es un error en el que el Gobierno quiere incidir", ha insistido Carriedo, quien reclama una política "diferente" con "más realidades y menos promesas".

De este modo, ha recordado que Castilla y León es la segunda comunidad con menor incremento de precios y la tercera con la vivienda más barata del contexto nacional, según datos de portales de referencia de los últimos cinco años. Por ello, ha defendido la aplicación de las políticas que han generado esta "ventaja comparativa" en lugar de verse obligados a emplear medidas que, a su juicio, han "fracasado" allí donde se han aplicado.

Finalmente, el consejero ha instado al Ejecutivo central a que se reúna con las comunidades, "huya de la imposición" y busque fórmulas de escucha para aplicar políticas que funcionen.