Carriedo garantiza "voluntad de acuerdo" con Vox y destaca el "ritmo de trabajo" para un pacto en el plazo "más breve"

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que existe una clara "voluntad de alcanzar un acuerdo" entre el Partido Popular y Vox para la formación de un Gobierno estable en la Comunidad. Carriedo ha destacado el "ritmo de trabajo" de las comisiones negociadoras, que mantienen el objetivo de lograr un pacto en el plazo "más breve posible".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha analizado la situación parlamentaria tras la ronda de contactos mantenida por el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, con los grupos políticos. En este sentido, ha valorado que Vázquez haya propuesto al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, como único aspirante a la investidura, al constatar que no hay "ningún otro candidato con posibilidades de obtener apoyo en la Cámara".

Carriedo ha subrayado que esta designación es la "consecuencia" de lo que los ciudadanos manifestaron en las urnas el pasado 15 de marzo, donde el actual presidente en funciones "lideró el partido más votado, con más escaños y mayor crecimiento en votos". "El presidente se presentó con el ánimo de obtener ese apoyo, lo ha obtenido de los ciudadanos y lo ha obtenido en este primer proceso al ser nominado candidato", ha afirmado el portavoz, quien ha precisado que ahora resta la fase final para garantizar una legislatura estable.

Respecto al estado de las negociaciones con Vox, el consejero en funciones ha insistido en que ambas formaciones trabajan con "ánimo de entendimiento" y dedican "tiempo y esfuerzo" para dar respuesta al mandato de los electores.

Así, Carriedo ha incidido en la importancia de alcanzar un "buen acuerdo de legislatura" que sirva de "hoja de ruta" para los próximos cuatro años y que pueda presentarse con total transparencia al conjunto de la sociedad.

A pesar de la celeridad solicitada por los grupos parlamentarios para la consecución del pacto, el portavoz ha recordado que todavía no se ha fijado una fecha para la celebración del Pleno de investidura y ha concluido que lo fundamental para la Junta es que el acuerdo final sea "bueno para los ciudadanos de Castilla y León" y se corresponda fielmente con el resultado de las elecciones autonómicas.