Carriedo llama a los estudiantes de Economía a afrontar los retos de la IA, la industria 5.0 y la inestabilidad global

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo; y la decana de la Facultad de Economía y Empresariales, María del Valle Santos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha animado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid a afrontar los "retos estratégicos de la economía global", entre los que ha situado "la irrupción de la inteligencia artificial, la transformación hacia la industria 5.0 y las tensiones geoestratégicas.

En este marco, Fernández Carriedo ha intervenido en la lección inaugural del curso académico este martes, lo que coincide con el 50 aniversario de la facultad, donde ha repasado la evolución de la economía en las últimas cinco décadas y ha puesto el acento en los desafíos inmediatos para los jóvenes que hoy inician su formación.

"El futuro de la economía pasa por el talento y el conocimiento", ha señalado, al tiempo que ha advertido de un contexto global "con subidas de aranceles, tensiones geoestratégicas y encarecimiento de costes que complican el comercio internacional".

Junto a este reto global, Carriedo ha aludido a las "dificultades" sociales de los jóvenes para emanciparse, condicionados por los precios de la vivienda y el aumento del coste de la vida como consecuencia de la inflación. "No se trata solo de acceder al empleo, sino de incorporarse plenamente a la sociedad", ha recalcado.

Por otro lado, la decana de la Facultad, María del Valle Santos Álvarez, ha inaugurado el curso con la "ilusión especial" al abrir el año académico en su 50 aniversario. "Es un orgullo iniciar esta etapa rodeados de alumnos, profesores, compañeros y autoridades, con ganas de que arranque bien el curso", ha asegurado.