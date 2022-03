Carriedo pide abordar cómo generar empleo y ganar competitividad a la par que las retribuciones ante el Pacto de Rentas

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado que es esencial abordar cómo generar empleo y ganar competitividad para las empresas a la par que la situación de las retribuciones ante la propuesta de Pacto de Rentas formulado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fernández Carriedo ha respondido de este modo a la propuesta de Sánchez, quien ha defendido alcanzar un Pacto de Rentas entre los agentes sociales para aportar estabilidad y evitar caer en una espiral inflacionista.

No obstante, para el consejero el debate no debe centrarse únicamente en los salarios de los trabajadores y en cómo soportar estar situación de pérdida de poder adquisitivo, si no que debe introducirse la capacidad de generar empleo y competitividad el gobierno está haciendo poco.

"Ayer el presidente insistía necesidad de que los salarios pierdan poder adquisitivo y poco de crear empleo, mejorar competitividad, crecer y ser capaces de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores", ha señalado.

Sin embargo, Fernández Carriedo ha urgido al Gobierno a adoptar medidas en torno a la inflación, cuya subida afecta de forma esencial a algunos sectores productivos y al incremento del precio de la energía su suministros que ponen en riesgo ya "a algunas cadenas productoras".

