Carriedo pide acabar con el "yo invito y tu pagas" del Gobierno porque repercute en la estabilidad de las CCAA

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la necesidad de que el Gobierno central corrija "el viejo principio de yo invito, tu pagas" que lleva a que decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez "supongan más gasto para las comunidades, sin ningún tipo de compensación" lo que pone en riesgo el nivel de estabilidad presupuestaria.

Así lo ha manifestado Fernández Carriedo al término de la reunión de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado este lunes en Madrid y donde el ministro Arcadi España haya puesto sobre la mesa una propuesta de objetivos de déficit asimétricos, por comunidades autónomas.

El también portavoz de la Junta ha asegurado que en la reunión se ha puesto sobre la mesa que las decisiones del Gobierno "que suponen más gasto para las comunidades autónomas" están afectando al "escenario de estabilidad" de los territorios, ya que esas decisiones "suponen más gasto y ninguna compensación " por larte del Ejecutivo central.

"Es el viejo principio del yo invito y tú pagas, por el que el Gobierno toma decisiones en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales, que acabamos pagando las comunidades autónomas con nuestros propios recursos", ha explicado Carlos Fernández Carriedo, quien ha precisado que son decisiones que no se consultan con los territorios a pesar "del impacto directo" que tiene sobre ellos.

Fernández Carriedo considera que esta situación "se tiene que corregir" y ha afirmado que es algo en lo que han coincidido casi todas las comunidades autónomas y al someterse a votación, en primera vuelta, sólo ha contado con tres autonomías a favor. No obstante, como ha indicado el consejero de Economía y Hacienda, con sólo una comunidad a favor más el Gobierno, queda superado el trámite del CPFF.

"Hay una mayoría de las comunidades autónomas que estamos pidiendo un modelo de estabilidad presupuestaria en donde el Gobierno no impute una serie de gastos a las comunidades sin contar con ellas y que no tome decisiones que suponen gasto y perjuicio para los servicios públicos que prestamos", ha afirmado el consejero de Castilla y León.

Por otro lado, sobre la financiación autonómica, Carlos Fernández Carriedo ha apuntado que el Gobierno "conoce la opinión de las comunidades autónomas" y ha precisado que esta cuestión se abordará en una reunión específica el próximo 29 de julio.