Carriedo pide a Martínez que cuente la respuesta de Hacienda a su modelo y confía en que el CPFF no sea "mero trámite"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en una imagen de archivo. - JCYL

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido al secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, que cuente cuál es la respuesta del Ministerio de Hacienda a su modelo de financiación autonómica y ha expresado su esperanza de que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del día 29 no sea "un mero trámite".

Fernández Carriedo, que ha participado en la reunión de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León en Valladolid, se ha referido al modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno, que ha asegurado que es "malo" para la Comunidad y para España, ya que "perjudica" a ambas.

En este contexto, el portavoz de la Junta ha pedido a Carlos Martínez que explique que le dice el Ministerio cuando le presenta un modelo alternativo de financiación, ya que el líder de los socialistas de Castilla y León ha revelado que su formación ha mantenido contactos de carácter técnico con Hacienda para trasladar la propuesta sobre financiación autonómica elaborada por su grupo parlamentario, ante la "inacción" del Ejecutivo autonómico.

Fernández Carriedo, quien también ha reclamado a Martínez que explique lo que le dijo al respecto el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, ha señalado que el resto de comunidades salvo una le han dicho al Gobierno que retire el modelo y se plantee cómo hacer algo "de igualdad" entre todos los españoles

"Coincidimos en que el modelo que se plantea es malo para España, para Castilla y León y para el conjunto de sus comunidades autónomas y lo mejor que se puede hacer es retirarlo y empezar a negociar desde cero", ha insistido el consejero.

MODELO DEL PP

Además, en cuanto a las críticas de los socialistas sobre la falta de una propuesta alternativa por parte de la Junta, Carlos Fernández Carriedo ha asegurado que el modelo que propone Castilla y León es el que ya han enviado al Gobierno en varias ocasiones, con una propuesta "muy concreta, muy precisa, compartida por la mayor parte de las comunidades autónomas" y que es "muy distinto" al que propone el Gobierno, que es "muy rechazable".

En la misma línea, ha criticado que el mismo sea el "exigido" por el secretario general de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que él mismo presentó al resto de comunidades con datos, al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dijo que sí" y posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se confirmó que era el modelo que quería desarrollar el Gobierno.

Por el contrario, ha afirmado que el modelo que propone el PP está "basado en la igualdad de todos los españoles y de todos los territorios" y en que "no haya comunidades autónomas de primera y de segunda, en que se hable de solidaridad, de financiar servicios públicos" y ha apuntado que la financiación autonómica es muy importante porque se habla de "cómo se financian" la educación, la sanidad y los servicios sociales.

"La financiación autonómica no puede ser una moneda de cambio a cambio de un apoyo político, no puede ser una cesión en los servicios públicos de igualdad de todos los españoles a cambio de seguir un poco más como presidente del Gobierno en la Moncloa", ha agregado el portavoz de la Junta, quien ha reclamado que se inicie la negociación "desde cero".

Por ello, ha insistido en que no quiere que la reunión del Consejo del día 29 de julio sea "un mero trámite" simplemente para justificar la reunión, que el Gobierno cuenta con el apoyo de una comunidad y con la oposición de todas las demás "y que con eso ya traslada el modelo al Parlamento para su tramitación".