Carriedo reivindica su balance económico y apela a una mayoría para "garantizar estabilidad y seguir avanzando"

SALAMANCA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha participado este miércoles en un encuentro con empresarios en Salamanca, donde ha defendido el balance económico de la legislatura y ha apelado a la necesidad de obtener una mayoría en las urnas para "garantizar estabilidad y seguir avanzando".

Durante su intervención, Carriedo ha señalado que una campaña electoral es el momento de "hacer balance del trabajo realizado en los últimos años" y de "presentar los compromisos para el futuro". En este sentido, ha asegurado que Castilla y León ha experimentado un crecimiento económico constante durante la legislatura, destacando el papel fundamental de la provincia salmantina en este desarrollo.

El dirigente 'popular' ha subrayado que la Comunidad ha liderado indicadores como las exportaciones y el crecimiento del sector industrial. Asimismo, ha recordado que las previsiones sitúan a la región entre las de mayor crecimiento en los próximos años, según ha informado el PP de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Carriedo ha atribuido estos resultados al "impulso inversor" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y a la colaboración con instituciones como el Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial y la Universidad de Salamanca (USAL).

A este respecto, ha puesto en valor los protocolos firmados para impulsar suelo empresarial e infraestructuras productivas, iniciativas que, según ha explicado, están contribuyendo a generar "empleo cualificado" y la llegada de nuevos sectores estratégicos.

De cara a la próxima legislatura, el consejero ha avanzado que el compromiso del PP pasa por seguir ampliando el suelo empresarial disponible. En concreto, ha detallado que ya se han identificado 26 millones de metros cuadrados para actividad económica en distintos municipios de la provincia con el fin de atraer nuevas inversiones.

BAJADAS DE IMPUESTOS

En materia fiscal, Carriedo ha contrapuesto la gestión de la Junta con la nacional, recordando que Castilla y León ha reducido la presión fiscal "en 34 ocasiones" en los últimos años. Entre las propuestas para el futuro, ha destacado la implantación de "impuestos cero" en el medio rural para la transmisión de viviendas y explotaciones agrarias, la creación de una cuenta ahorro vivienda con deducciones fiscales de hasta 7.500 euros para jóvenes y el avance en la eliminación definitiva del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El consejero ha concluido advirtiendo de que en los próximos comicios los ciudadanos deberán elegir entre un modelo basado en la estabilidad o un escenario de "bloqueo institucional". "Lo que nos jugamos es si seguimos apostando por la confianza y las certezas que representa el Partido Popular o si entramos en un camino de bloqueo que impida seguir avanzando", ha aseverado.

APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL

Por su parte, el presidente del PP de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha ensalzado el trabajo del Ejecutivo autonómico en apoyo al tejido empresarial, lo que ha permitido generar un "clima de estabilidad" favorable a la inversión.

El primer edil ha subrayado que los empresarios son una "pieza clave" para afrontar los grandes proyectos de la ciudad y ha defendido la colaboración público-privada como la herramienta "imprescindible" para fortalecer el empleo y atraer nuevas oportunidades a la provincia.