Carriedo reivindica el "máximo respeto" a la Justicia y reprocha que "otros se entrometan" en sus decisiones

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado el "máximo respeto" del Gobierno autonómico hacia la Administración de Justicia y ha criticado a otros partidos por "entrometerse y cuestionar" la independencia judicial.

Estas palabras se han producido después de que Vox presentara una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Roble, y los presidentes autonómicos del PP en Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia, por presuntos delitos en la gestión de los incendios forestales de este verano.

"Máximo respeto a los que presentan la iniciativa y a la Administración de Justicia, que es quien tiene que decidir", ha afirmado Carriedo.

Asimismo, el consejero ha vuelto a reivindicar "el respeto" de la Junta ante el avance del proceso judicial sobre la conocida como 'trama eólica', que tiene su origen cuando el Gobierno autonómico entendió que el sector de las energías renovables facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable.

En este marco, la Junta decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos, trámite que será objeto de análisis durante el juicio que se inicia el próximo lunes, 15 de septiembre, con un total de 43 sesiones hasta el mes de enero y que sienta en el banquillo a un total de 16 personas, entre ellas el que fuera viceconsejero y secretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado..

Ante esta situación, Fernández Carriedo ha afirmado que la Junta "respeta la Justicia" y ha incidido en que ellos "no se entrometen en sus decisiones como otros partidos políticos". "Ahora está de moda que los políticos critiquen a la Administración de Justicia y se entrometan en la independencia judicial. No es nuestro caso, porque siempre lo vemos desde el máximo respeto y confianza", ha zanjado Carriedo.

