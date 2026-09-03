Carriedo sitúa la reforma de la PAC y las dificultades y retos del sector entre los asuntos del Consejo Agrario

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado que el Consejo Regional Agrario que se celebrará este viernes abordará la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y las dificultades y retos que atraviesan algunos sectores del campo de Castilla y León.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha destacado el trabajo "continuo" que realiza la Junta con el sector agrario para examinar las principales dificultades y retos a los que se enfrentan las organizaciones agrarias.

En este encuentro se abordarán también los retos a medio y largo plazo y el futuro de un sector que afronta nuevos desafíos, según ha explicado el portavoz de la Junta.

Asimismo, ha señalado que se analizarán las circunstancias concretas de algunos sectores que atraviesan dificultades, de manera que sean las propias organizaciones agrarias las que puedan trasladar al Consejo Regional Agrario las "realidades" de estas actividades.

Con todo ello, Carriedo ha señalado que la Junta acude al Consejo Regional Agrario con el objetivo de buscar "alternativas y soluciones" a los retos a los que se enfrenta el campo en Castilla y León.